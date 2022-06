Varga Judit felköszöntötte Trumpot

Varga Judit úgy köszöntötte fel Donald Trumpot, hogy azt a volt amerikai elnök nem is láthatja. Az igazságügyi miniszter ugyanis Twitteren írt neki, csakhogy tavaly az amerikai közösségi médiumokból kitiltották Trumpot. Varga egyébként ezzel tisztában is van, bejegyzésében erre is kitért.

„Boldog születésnapot, Trump elnök! Szerettem volna taggelni, de a #CancelCulture sajnos nem engedi. Alig várom, hogy újra viszontlássam a Twitteren” – írta a miniszter.

Happy birthday, President #Trump! I would love to tag you but #CancelCulture does not let me unfortunately. Can’t wait to see you back on #Twitter!

