Az oroszok uralhatják a Fekete-tenger északnyugati részét, véli a brit védelmi minisztérium

Ha képes lesz megszilárdítani a pozícióit a Kígyó-szigeten, Oroszország uralhatja a Fekete-tenger északnyugati részét – olvasható a brit védelmi minisztérium szokásos reggeli jelentésében. A harcok jelenleg is folynak a térségben.

Hozzátették ugyanakkor, hogy Bayraktar drónokkal Ukrajnának ismét sikerült csapást mérnie orosz légvédelmi célpontokra és utánpótlást szállító hajókra. Az orosz utánpótláshajókat csak minimálisan védik a Fekete-tenger nyugati részén, miután az orosz haditengerészet a Moszkva cirkáló elvesztése után a Krímbe vonult vissza – tette hozzá a tárca.

