Ez volt az első nagyváros, amit az oroszok el tudtak foglalni Ukrajnában, de az AFP a Pentagonra hivatkozva azt írja, a város most vitatott terület, harcok dúlnak benne, ami azt jelenti, hogy az ukrán hadsereg legalább részben visszafoglalta.

#BREAKING Ukrainians fighting to take back Kherson, now 'contested' city: Pentagon pic.twitter.com/yYHjIT70Gc

— AFP News Agency (@AFP) March 25, 2022