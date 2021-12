18 évre bebörtönözték a belarusz ellenzék egyik vezérét

Szvjatlana Cihanouszkaja férjét egy zárt ajtók mögötti, koncepciósnak ható perben ítélték el.

Három minszki művész sorsán keresztül most átélhetjük a fehérorosz állami terrort

Szergej Cihanouszkij ellenzéki vezető és blogger 18 éves börtönbüntetést kapott kedden, amit felesége Szvjatlana Cihanouszkaja jelentett be a Euronews szerint. Cihanouszkij egyike volt annak a hat embernek, akik pere zárt ajtók mögött (felesége szerint nem is a bíróságon, hanem a börtönben) zajlott olyan vádak miatt, mint tömeges zavarkeltés előkészítése és gyűlöletkeltés.

A 43 éves érfit még 2020 májusában vették őrizetbe, miután elindította elnökválasztási kampányát, és szídta a korrupciót és Aljakszandr Lukasenka diktátor rendszerét. Vele együtt börtönre ítélték a 65 éves – 2010-ben elnökjelölt – Mikola Sztatkevicset, ő 14 évet kapott. Artyom Szakov és Dmitrij Popov, Cihanouszkij csapatának tagjai 16-16 évet kaptak, Vlagyimir Ciganovics kormánykritikus vlogger és Igor Losszik ellenzéki újságíró 15-15 évet kaptak.

Cihanouszkaja közölte, nyilvánosan vett a diktátor revansot ellenfelein, most zárt ajtók mögött teszi, de így is figyeli a világ. A perről a védőügyvédek praxisuk elvesztésének terhével beszélhettek csak másoknak, nem nagyon szivárgott ki a koncepciósnak tűnő eljárásról információ. Úgy tudni, a per hat hónapja alatt senki sem tett ellenük vallomást.

A tavalyi belarusz elnökválasztást a hivatalos adatok szerint 80 százalék feletti fölénnyel nyerte Lukasenka. Mindezt azután, hogy a legtöbb ellene indulót eltiltatta az indulástól vagy eljárásokat indítottak ellenük, és egyes megfigyelők szerint rengeteg választókörzetben volt csalás. Az Európai Unió és az Egyesült Államok emiatt nem ismeri el legitimnek Lukasenka hatalmát.

A választásokat forradalmi méretű tüntetéshullám követte, amit brutálisan levertek a karhatalmi erők. 30 ezer embert vettek őrizetbe, közülük 920-an még mindig politikai foglyokként sínylődnek a börtönökben. Sokan megsérültek és meghaltak a rendőrségi rajtaütéseken, valamint a kínzások során.

Szvjatlana Cihanouszkaja korábban exkluzív interjúban beszélt a 24.hu-nak a forradalom állapotáról, és persze arról is, mennyit és hogyan tud börtönben lévő férjével kommunikálni.

(Kiemelt képünkön a bebörtönzött Szergej Cihanouszkij felesége, Szvjatlana látható.)