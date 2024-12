Így oldja meg az ajándékozást egy nyolcgyermekes anyuka

Egy nyolcgyermekes édesanya a TikTokon mesélte el, hogyan zajlik náluk a karácsony – és egyáltalán ő hogyan birkózik meg a feladattal, írja a People.

Mercedes Lynn a közösségi oldalra feltöltött videóiban elárulta, szenteste minden gyermeke egységesen négy ajándékot kap: egy új könyvet, egy új ruhát, és további két apró ajándékot, ami lehet egy játék, vagy olyan kütyü, amit szerettek volna.

A csomagban elrejt ugyanakkor mindenki számára egy darabka csomagolópapírt is. Erre azért van szükség, mert másnap reggel ez alapján tudják beazonosítani, hogy melyik az ő ajándékuk a fa alatt. Ez úgymond a legnagyobb, különleges ajándék a számukra, de nem feltétlen a legdrágább. Inkább olyasvalami, ami a legtöbbet jelent a kicsiknek.

Lynn arról beszélt, ezt a hagyományt a családjától hozta, amit már ő is nagyon szeretett gyerekként. Azt állítja, ennek a rendszernek a célja, hogy igazságos legyen az ajándékozás, és ne fulladjon káoszba az ünnep.

Ez viszont egyben azt is jelenti, hogy a Mikulással semmilyen kötődése nincs a gyerekeknek. Az anyuka szerint ennek is megvan az oka. Amikor a legnagyobb gyerekei még kicsik voltak, ők is próbálták tartani magukat a karácsonyi tradíciókhoz, de mostanra már annyit kellene füllenteniük, hogy ilyen nagy családban az kivitelezhetetlen.