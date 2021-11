33 év után két hónapja engedték ki, de már vissza is vitték a börtönbe a kétszeres gyerekgyilkost

Iskolák környékén sétált, ezért újra zárt helyre vitték Colin Pitchforkot. A 61 éves angol férfit 1988-ban ítélték életfogytig tartó börtönbüntetésre két tizenöt éves lány megerőszakolásáért és meggyilkolásáért. A Daily Mail híre szerint az elmúlt két hónapban a „nyitott börtön” könnyített feltételeit élvezhette: kiengedték a cellájából azzal, hogy rendszeresen jelentkeznie kell felügyelőtisztjeinél. A bulvárlap forrásai szerint Pitchfork viselkedése eléggé gyanús ahhoz, hogy a következő felülvizsgálaton valószínűleg visszavonják a könnyítést, és még évekig börtönben tarthatják.

Pitchfork szabadlábra helyezésének feltételei annyira szigorúak, hogy a legkisebb kihágás miatt is visszarendelik a zárt intézménybe – nyilatkozta a férfi ügyét ismerő forrás. – Most pont erről van szó. A viselkedése sokakban aggodalmat keltett. Hosszú sétákra indult egyedül, ami önmagában is gyanús volt. Sokan azt gondolják, rejteget valamit.

A férfi 1983-ban és 1986-ban követett el gyilkosságokat. Az egyik első elkövető volt, akit DNS-teszt alapján tudtak elítélni.