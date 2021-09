Exit poll: fej-fej mellett a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták Németországban

Cikkünk frissül.

Nagyjából azonos eredményt ért el a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége a vasárnapi németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések (exit poll) urnazárás után közzétett eredménye szerint.

A távirati iroda arról tudósít, hogy az ARD országos köztelevízió megbízásából végzett kutatás alapján az SPD és a CDU/CSU is a szavazatok 25 százalékát gyűjtötte össze, a ZDF országos köztelevízió exit pollja szerint az SPD 26 százalékot, a CDU/CSU 24 százalékot szerzett. Érdemes megjegyezni, hogy miközben a szociáldemokraták nagyot javítottak a legutóbbi választáshoz képest, az CDU még sose szerepelt ennyire rosszul.

És a többiek:

A harmadik helyen a Zöldek állnak, az ARD szerint 15 százalékkal, a ZDF szerint 14,5 százalékkal. Ők majdnem hat százalékot erősödtek a legutóbbi választás óta.

A liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) az ARD adatai alapján 11 százalékos, a ZDF felmérése szerint 12 százalékos eredményt ért el.

A jobbközép CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) párt az ARD szerint 11 százalékot, a ZDF szerint 10 százalékot szerzett.

Az SPD-től balra álló Die Linke (Baloldal) mindkét exit poll szerint 5 százalékon, a bejutási küszöbön áll, így az is előfordulhat, hogy kiesik a Bundestagból.

Az eredmények azt vetítik előre, hogy hosszú alkudozás várható bármilyen koalíció is kezdi meg a kormányzást. A jelenlegi adatok szerint a CDU/CSU-nak 200, a szociáldemokratáknak 197, a szélsőjobboldali AfD-nek és az FDP-nek 87-87, a Zöldeknek 119, a Baloldalnak pedig 39 képviselője lesz az új Bundestagban. Az új kormánykoalícióba az AFD-t leszámítva mindenki bekerülhet, de az is lehet, hogy marad a jelenlegi nagykoalíciós kormányzás, igaz, a szoociáldemokraták legszívesebben a Zöldekkel alakítanának kormányt, de kettejüknek nem lesz többségük, így valakit még be kell venni harmadiknak. Ugyanakkor nem elképzelhetetlen egy CDU-CSU vezette kormány sem – kiegészülve a Zöldekkel és a Szabad Demokrata Párttal.

