Férje halála óta először szerepelt nagyobb eseményen II. Erzsébet

A királynő nyitotta meg a brit parlament új évadát.

Az évszázados monarchikus hagyományoknak megfelelően, mégis a szokásos pompánál sokkal szerényebb külsőségek közepette tartotta meg kedden a brit kormány törvényalkotási programját ismertető beszédét II. Erzsébet királynő, megnyitva az új törvényhozási évadot a londoni parlamentben – írja az MTI.

A 95 éves uralkodó, aki 1952 óta ül az Egyesült Királyság trónján, 67. alkalommal olvasta fel kormánya törvényalkotási és cselekvési programját a felső kamara, a Lordok Háza tróntermében. Uralkodásának kezdete óta csak kétszer, 1959-ben és 1963-ban maradt távol a ceremóniától, amikor két fiatalabb fiával, András, illetve Eduárd herceggel volt várandós.

A királynői beszéd, a Queen’s Speech ceremóniáját boldogabb években a XVI. századi Tudor-dinasztia idejéig visszanyúló fényes pompa kíséri, ennek azonban a koronavírus-járvány és a királynőt ért személyes gyász miatt kedden nem sok nyoma volt. Alig több mint egy hónapja – élete századik, házasságuk 74. évében – hunyt el az uralkodó férje, Fülöp edinburghi herceg, aki a korábbi évtizedekben mindig jelen volt felesége kíséretében a parlamenti évadnyitó ceremónián, és a Lordok Házában őt is külön trón várta.

Az idén azonban már csak egy trón volt a felsőházi teremben. A királynőt legidősebb gyermeke, az idén 73 esztendős Károly trónörökös és felesége, Kamilla cornwalli hercegnő kísérte a keddi ceremóniára, de ők két félreesőbb széken ültek, míg az uralkodó felolvasta a kormány által összeállított törvényalkotási programot.

A korábbi években a királynőt és Fülöp herceget a Diamond Jubilee State Coach, vagyis a gyémántjubileumi állami hintó szállította a Buckingham-palotától a mintegy két és fél kilométerre lévő parlamenthez. Kedden azonban az uralkodó autóval érkezett a felsőházhoz, az ilyenkor szokásos lovassági kíséret és az útvonal mentén rendszerint felsorakozó tömeg nélkül. Ezt a gyász mellett a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő korlátozások is diktálták, hiszen jelenleg szabadtéren legfeljebb hat, nem egy háztartásban élő ember tartózkodhat egymás szoros társaságában.

A járvány terjedésének akadályozását célzó intézkedések a Lordok Házán belül lezajlott ceremónia külsőségein is alaposan látszottak. Normál körülmények között a néhány oldalas összefoglalót a lordkancellári tisztséget is betöltő igazságügy-miniszter, Robert Buckland térdre ereszkedve nyújtotta volna át II. Erzsébet királynőnek, a dokumentumot azonban ezúttal a trón mellett, egy kis asztalkára helyezték, és az uralkodó maga vette el onnan.

Mindemellett a szokásos 600 fő helyett kedden csak 104-en voltak jelen a ceremónián, zömmel az alsóház és a Lordok Háza kiválasztott képviselői. Nekik is kivétel nélkül maszkot kellett viselniük, és előzetesen negatív koronavírus-szűrési leletet kellett felmutatniuk.

A királynői beszéd az egyetlen alkalom, amikor a parlament Victoria-tornyán levonják a Union Jacket, vagyis a brit zászlót, és helyére a Royal Standard, az uralkodóház lobogója kerül. Szintén ez az egyetlen alkalom, amikor a királynő egyáltalán beteszi a lábát a törvényhozásba. Ilyenkor sem mehet azonban akárhová, csak a Lordok Házába, vagyis a felső kamarába, ahová parlamenti küldöncével, a Black Roddal hívatja át az alsóház közrendi képviselőit.

A Black Rod arról a fekete pálcáról (black rod) kapta a nevét, amellyel e magas tisztség viselője a királynői beszéd elhangzása előtt erőteljesen és háromszor megkopogtatja az alsóházi ülésterem kétszárnyú ajtaját. A választott törvényhozók ugyanis – abban a pillanatban, ahogy az uralkodó képviseletében közeledő Black Rodot meglátják – becsapják orra előtt az ajtót, ezzel is jelezve függetlenségüket az udvartól. A jelenlegi Black Rod Sarah Clarke, aki az első nő a tisztség 650 éves történetében.

A Black Rod kopogtatására mindazonáltal az idén is ajtót nyitottak az alsóházi képviselők és beengedték a díszes ruhába öltözött tisztviselőt, aki felszólította ház tagjait, hogy járuljanak Őfelsége színe elé a főrendi házban. Átmenni ezután sem kötelező; minden évben vannak is olyanok, akik tüntetőleg a közrendiek üléstermében maradnak, sőt élcelődések közepette többen ki is nevetik a királynő küldöttét.

Az idén azonban ezek a gúnyolódások is elmaradtak, a jelenlévő képviselők zöme – a szokásoktól eltérően nem tömött sorokban, hanem egymás mögött, a távolságtartási szabályokat betartva, maszkot viselve – átvonult a másik ülésterembe és meghallgatta, hogy Boris Johnson konzervatív párti miniszterelnök kormánya milyen intézkedéseket tervez a járvány utáni időkre.