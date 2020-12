Miért engedett végül Angela Merkel Orbán Viktornak?

Az elmúlt egy hétben mindenki egyszerre hirdetett győzelmet az uniós jogállami mechanizmussal kapcsolatban, bár a leghangosabb egyértelműen a magyar kormánypárt volt. Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója odáig ment, hogy ha Orbán Viktor tárgyalja le Trianont, Magyarországhoz csatolták volna az antant országok felét.

Erős túlzásnak hat ez egy kisebb politikai siker eléréshez képest. Egyrészt ugyanis a jogállami mechanizmust elfogadták, és pontosan azt a célt tölti majd be, amit eredetileg szántak neki: megvonhatják a támogatásokat azoktól a tagországoktól, amelyek megsértik a jogállami alapelveket, ha a sérelem érinti az uniós költségvetést is. Amit a magyar és a lengyel miniszterelnök elért a költségvetés és a 750 milliárdos helyreállítási csomag vétójának belengetésével, annyi, hogy ne legyen kiterjedtebb a jogállami mechanizmus, mint korábban tervezték, és hogy a következő parlamenti választásig ne nagyon lehessen alkalmazni.

Orbán ismét a nyers erőt és a nyílt fenyegetést használta, amivel komoly politikai tőkét pazarolt el, de meghátrálásra tudta kényszeríteni a többi 25 tagországot. Ennek a fő oka pedig a német soros elnökségben keresendő. Németország mostanra messze az Európai Unió legfontosabb országa, Angela Merkel pedig másfél évtizedes kancellári pályafutása alatt a kontinens legmeghatározóbb és legkiszámíthatóbb politikusa lett. Így aztán nagyon sokat várt mindenki a német soros elnökségtől, maguk a németek is. Ez magyarázza, hogy miért vállaltak olyan sok konfliktusos ügyet, amennyit még ők sem tudtak teljesen megoldani fél év alatt.

El kellett fogadni az unió hétéves költségvetési keretét egy olyan történelmi léptékű segélycsomaggal kiegészítve, amivel a tagországok felelősséget vállalnak egymás adósságáért és új forrásokból szereznek pénzt ezek visszafizetésére. Már a költségvetés elfogadása is komoly feladat, de a helyreállítási csomag megszavazása önmagában is nagy jelentőségűvé teszi ezt a soros elnökséget.

Az EU reagálni akart a klímaváltozásra, és egy a korábbinál jóval ambiciózusabb klímatervet fogadott el nemrég. Ennek Lengyelország volt a fő ellenzője, ugyanis sokkal több támogatást várt a károsanyag-kibocsátás jelentős visszaszorításáért. Ebben az ügyben is sikert ért el a német elnökség, még ha nem is annyira nagyívű célokat kitűzve, mint amilyeneket az Európai Parlament várt.

A koronavírus-járvány uniós kezelése is viszonylag sikeres volt, sikerült a semmiből összerakni egy SURE nevű gyorssegély-csomagot, amelyből Magyarország is jelentős pénzeket kapott. Az EU emellett több vakcinát kötött le, mint az Egyesült Államok, és folyamatosan támogatta a tagországokat a védekezésben. Igaz, volt, amit nem sikerült elérni, például a határok lezárásának feloldását és az egységes és átlátható beutazási és karanténrendszert.

Le kellett tárgyalni az unió történetének első kilépését. Nagy-Britannia távozása nem megy valami simán, bár az átmeneti időszak, amely után a britek végleg kilépnek az EU-ból, december végén lejár, még mindig nincs megegyezés a legfontosabb kérdésekről. Annak pedig, ha Nagy-Britannia megegyezés nélkül távozik, nagyon súlyos gazdasági következményei lesznek, főleg rájuk nézve, de az unió szempontjából is.

Az EU újabb bővítési tárgyalásokat szeretett volna nyitni Észak-Macedóniával és Albániával. Ez nem sikerült, mert előbbi esetében Bulgária blokkolta a tárgyalásokat.

Emellett kellett volna elfogadni egy új menekültügyi csomagot, amely újragondolta volna azt, ahogy az EU közösen kezeli a menekültkérdést. Talán ez a legkeményebb és legreménytelenebb terv mind közül, mert a tagországokon belül is óriási vita van belőle. A németek a nyár végén letettek egy tervet az asztalra, amit aztán több tagország, köztük Magyarország, elvetett.

Ehhez jött a lengyel-magyar vétófenyegetés, ami megvalósulva ezek közül többnek a sikerét is akadályozta volna.

Németországnak több politikai tőkéje van Európában, mint bárkinek, a német diplomácia is minősége kifejezetten jó, de még így sem lehetett minden ügyet megoldani fél év alatt. A német kormánynak annyi felé kellett figyelnie, annyi tárgyalást kellett menedzselnie, hogy a végére nem maradt annyi erő, hogy minden konfliktusos harcot megvívjon.

Ráadásul az EU soros elnökségét köti az a szabály, hogy fair brokernek, vagyis igazságos közvetítőnek kell lennie a tagállamok konfliktusaiban. Lehet, hogy ha Németország és Merkel nem soros elnökként tárgyal Magyarországgal és Lengyelországgal, akkor keményebb végkimenetele van a vétó körüli harcoknak, mert nem kötik ilyen szabályok a kompromisszumos rendezéshez.

Angela Merkel azt tartja a legfontosabbnak, hogy az Európai Unió a távozása után is működjön, és ne kövesse senki a briteket. És azt sikerült is elérni, hogy az EU működőképes maradjon Merkel után is, sőt a helyreállítási csomaggal egy kicsit még előre is lépjen az együttműködésben.

A német soros elnökség nem volt elsöprő siker, de siker volt. És ahogy az unióban általában: senki sem érezheti magát igazán boldognak, de mindenki örülhet egy kicsit.