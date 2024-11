Északi Áramlat: Két gyanúsítottja van a német hatóságoknak

Halad a nyomozás az Északi Áramlat-1 és Északi Áramlat-2 gázvezeték két évvel ezelőtti felrobbantásával kapcsolatban: már két gyanúsítottat sikerült azonosítani az ügyben, ami olyan siker, amelyre kezdetben nem feltétlenül számítottak. Erről Jens Rommel német főállamügyész beszélt a Spiegel című német lapnak.

Az MTI szemléje szerint még felderítésre vár a szabotázsakció további elkövetőinek kiléte és indítéka, illetve azt a kérdést is tisztázni kell, hogy az akciónak volt-e esetleg valamilyen állami irányítója. A főállamügyész hangsúlyozta, hogy azért indult vizsgálat, mert olyan gázvezetékeket rongáltak meg, amelyek a német gázellátás fontos hányadát biztosították, így jelentős csapás érte Németország energiaellátását.

A két gázvezetéket (amelyeken keresztül orosz földgáz érkezett volna Németországba) 2022. szeptember 26-án rongálta meg több robbanás a Balti-tenger mélyén, a dániai Bornholm-sziget közelében. Röviddel a robbanások után négy helyen szivárgást észleltek a vezetékeken. A szabotázsakció hátteréről továbbra sem tudni biztosat, csak különféle spekulációk láttak napvilágot. Augusztusban aztán a német ügyészség elfogatóparancsot adott ki az ügyben egy ukrán állampolgár ellen.

Jens Rommel a Spiegelnek arról is beszélt, hogy nyugtalan időket élünk, és számos irányból (kívülről és belülről is) veszélyek leselkednek a szabad, demokratikus rendre, és ezek a veszélyek a társadalom mindennapjait is elérik. Ebből adódóan szerinte semmi nem indokolja, hogy lazítani lehetne a készültségen, de biztosított afelől is, hogy a német biztonsági hatóságok nagy erőfeszítéseket tesznek a veszélyek elhárításáért.