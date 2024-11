Sokan sokféle külpolitikát várnak Donald Trump győzelmétől. A megválasztott amerikai elnök 2016 óta folyamatosan úgy foglalja össze a saját külpolitikáját, hogy

America First,

vagyis Amerika az első. Ez viszont sokféle hozzáállást jelenthet a világhoz, és amennyire uralja Trump az amerikai jobboldalt, annyira élénk az ötletek piaca, amikor az új amerikai külpolitikáról van szó.

A Trump-tábor és a Republikánus Párt több szinten többfelé oszlik. Trump emberei között az Egyesült Államok nyitottságában és külkereskedelmi hozzáállásában is vita van. Leendő alelnöke, J. D. Vance protekcionistább, zártabb gazdaságot képzel el, kevesebb szabad kereskedelemmel, és maga Trump is sűrűn beszél arról, milyen hasznosnak tartja a vámokat a külkereskedelemben. Ebben az esetben a külpolitika nem is válik el a külkereskedelemtől, Trump már az első ciklusában olyan büntetővámokat vetett ki Kínára, melyeket utódja, Joe Biden is megtartott, sőt keményített is rajtuk. Trump felrúgta a korábbi Kína-doktrínát, és mivel az USA külpolitikája jóval nagyobb egyetértésen alapul, mint elsőre látszik, ez végleg megváltoztatta a többség hozzáállását Kínához.

Trump legközelebbi emberei között viszont ott van Elon Musk és protezsáltja, Vivek Ramaswamy is. Ők ketten viszik majd a Department of Government Efficiency (kormányzati hatékonysági minisztérium) nevű új tárcát. Ez valójában egy tanácsadói intézménynek tűnik, de megmutatja, mit gondol a Trump-közeli republikánusok másik fő szárnya.

Muskék ugyanis nem protekcionista, hanem – a magyar kormányzat műszavával élve – konnektivitásra alapuló külgazdaságot akarnak.

Nem kevesebb, hanem több szabad kereskedelemmel.