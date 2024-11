Több új Batman-film is készülőben van

Új Batman-trilógián dolgozik a Warner Bros. filmstúdió a legújabb pletykák szerint – írja a Mandatory. A három készülőben lévő film nem élőszereplős, hanem animált lesz, és a Batman: Knightfall című, eredetileg képregény formájában megjelent történetet dolgozzák fel.

A hírt igazolni látszik az a tény, hogy a Warner Bros. idén bejegyeztetett egy új filmet, amely a Batman: Knightfall: Part 1 címet viseli. Rendezőként Jeff Wamestert tüntették fel, aki az elmúlt évben több animációs Az Igazság Ligája-filmet is készített.

A Knightfall képregények 1993 és ’94 között jelentek meg a Detective Comics és a Batman című sorozatok részeként. A történet nagyon kedveltté vált a rajongók körébe, főszerepében Batman és Azreal áll, a főgonosz pedig nem más, mint A sötét lovag – Felemelkedésből is ismert Bane.

A stúdió eközben egy másik Batman-filmen is dolgozik The Brave and the Bold (A bátor és a vakmerő) címmel, amely állítólag Bruce Wayne és fia, Damian Wayne, az ötödik Robin kapcsolatára fókuszál majd.