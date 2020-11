Szlovéniában meghosszabbítják a korlátozó intézkedéseket

A szlovén kormány csütörtökön két héttel meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló intézkedéseket, valamint további szigorításokat vezetett be – közölte a közszolgálati televízió.

Tomaz Gantar egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján elmondta: az október közepén bevezetett korlátozások csak részben bizonyultak hatékonynak. Úgy vélte: bármilyen enyhítés ismét hatványozott (exponenciális) növekedéshez vezetne.

A kormány ezért úgy döntött, hogy további két héttel meghosszabbítja az érvényben lévő korlátozásokat, és újakat is bevezet – hangsúlyozta.

Marad az éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom, és továbbra is kötelező a szájmaszk viselése mindenütt – magyarázta. Továbbra is zárva maradnak az óvodák és az oktatási intézmények, a tanítás távoktatás formájában folyik – tette hozzá.

Új intézkedésként említette, hogy péntektől teljes gyülekezési tilalom lép érvénybe, hétfőtől pedig leállítják a közösségi közlekedést. Az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták kivételével zárva maradnak az üzletek, és szünetelnek a szolgáltatások – fogalmazott.

Meggyőződésem, hogy az új intézkedések nélkül nem beszélhetünk a normális élet visszatéréséről

– mondta a tárcavezető.

Ales Hojs belügyminiszter jelezte: a jövő héttől szigorítanak a határátlépési feltételeken is. Ezt azzal magyarázta, hogy jelenleg is sok szlovén állampolgár „nyaral” Horvátországban, vagy családlátogatásra utazik valamelyik nyugat-balkáni országba, mert akik 48 óránál nem hosszabb időre hagyják el az országot, elkerülheti a karantént. Ezt az időt most lerövidítik – mondta.

A kabinet által szerdán közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 1925-tel 50 870-re nőtt a fertőzöttek száma. Rekordszámú, 41 beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 686-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1210-en vannak kórházban, közülük 193-at ápolnak intenzív osztályon.

A szomszédos Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt egy nap alatt rekordszámú, 3082 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte az 75 922-őt. Az elmúlt napon újabb 32 ember halt bele a betegségbe, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 925-ra emelkedett. Kórházban 1598 beteget ápolnak, közülük 178-an vannak lélegeztetőgépen.