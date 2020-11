Oxfordi professzor: Tavaszra visszatérhet az élet a normális kerékvágásba

Igen, vagy a jövő év legelején. Már nagyon közel van – mondta Sir John Bell, az Oxfordi Egyetem orvostudományi professzora a BBC rádióműsorában arra a kérdésre, hogy több vakcina is elérhetővé válhat-e Nagy-Britanniában az év vége előtt.

A Pfizer és a BioNTech gyógyszeripari cégek hétfőn bejelentették, hogy oltóanyaguk az előzetes vizsgálatok eredményei alapján a beoltottak több mint 90 százalékánál megakadályozza a koronavírus okozta Covid-19 betegség kialakulását.

Ennek kapcsán a rádió műsorvezetője azzal a kérdéssel fordult a professzorhoz, hogy mostanra magabiztosan állíthatjuk-e azt, hogy tavaszra visszatérhet az élet a normális kerékvágásba.

– felelte John Bell.

Sarah Montague: so do we now say with confidence that life should be returning to normal by Spring?

Professor Sir John Bell: Yes, yes, yes.

Important news from one of the Covid-19 vaccine trials.

Hear the whole interview on the World at One.https://t.co/kHiUG56FCL | @BBCSounds pic.twitter.com/zsk80fzlKG

— BBC Radio 4 (@BBCRadio4) November 9, 2020