Több mint 200 gyerek kapta el a koronavírust egy amerikai táborban, ahol nem kellett maszkot viselni

Lehet, hogy hiba volt engedélyezni az ottalvós táborokat az USA ötödik legfertőzöttebb államában.

Egy nagyobb gócpont alakult ki június végén egy amerikai nyári táborban, miután legalább 200 gyerek fertőződött meg a koronavírussal, számolt be róla a Mirror. A fertőzöttségi adatokat az amerikai Betegségkezelő és Megelőző Központ ( Center for Disease Control and Prevention) tette közzé.

A nagyobb össztűz elkerülése érdekében nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan melyik táborhelyről van szó, de kritikával illették az üzemeltetőket, ugyanis nem tették kötelezővé a maszkviselést sem a gyerekek, sem a személyzet számára, számos épületet pedig nem is lehetett megfelelően szellőztetni.

A tábor dolgozóival együtt öszesen több mint 260 fertőzöttet regisztráltak.

Brian Kemp, Georgia állam kormányzója a lazítások jegyében június 11-én engedélyezte az ottalvós nyári táborokban való részvételt, ha a táborozók negatív koronavírustesztet produkáltak a tábor kezdete előtt tizenkét nappal.

Az ominózus eset június 21 és 27 között zajlott, nagyjából 500 fő részvételével. A gondok 24-én kezdődtek, mikor az egyik tinédzserkorú szervező hidegrázásra panaszkodott és nem sokkal később pozitív tesztet produkált. A gyerekeket még aznap elkezdték hazautaztatni, de a hely csak három nappal később zárt be.

A DCD adatai szerint a fertözöttek több mint fele 6 és 10 év közötti, ami egyúttal újabb bizonyítékot arra, hogy a koronavírusra a legfiatalabbak is fogékonyak, különösen, ha nem vonatkoznak rájuk semmilyen korlátozó intézkedések.

Georgia az USA ötödik legfertőzöttebb állama, eddig több mint 190 ezer fertőzést regisztráltak, és csak szombaton 79-en haltak meg.

