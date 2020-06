Orban megmagyarázta születésnapi „bűneit”

Romániában pillanatok elterjedt a Facebookon egy fotó, amelyen a kormányfő oldott hangulatban dohányzik néhány minisztere társaságában. A Ludovic Orban születésnapján, május 25-én készített fényképen senki sem viselt maszkot, noha ez kötelező, miközben a dohányzás tilos az irodahelyiségekben.

A Transindex szerint egy tévéműsorban a kormányfő most azt mondta, 40 éve dohányzik, de próbálja elhagyni rossz szokását.

Emberek vagyunk, néha tévedünk. Negyven éve dohányzom. Sajnálom, ami történt, elnézést is kértem. (…) 17 éves koromban kaptam rá a dohányzásra, negyven éve szívom. Megpróbáltam leszokni róla, egyszer sikerült is. 1999-ben majdnem egy évig nem dohányoztam, aztán a napfogyatkozáskor az az ötletem támadt, hogy rágyújtsak. A fontos az, hogy ha hibázol, ismerd be, és próbáld meg jóvátenni.