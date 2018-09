Három hónapig bujkált a vadonban a férfi, aki lelövéssel fenyegette Trumpot

Hobbitúlélőként menekült a hatóságok elől.

Három hónapig erdőkben bujkált az a pennsylvaniai férfi, aki halálosan megfenyegette Donald Trumpot. A 26 éves Shawn Richard Christyt pénteken fogták el Ohio államban. Erről az Independent ír.

A férfi, aki hobbitúlélőnek vallja magát, június 19-én egy Facebook-bejegyzésben azt üzente a Northampton megyei ügyésznek, John M. Morganellynek:

Folytasd csak, Morganelli, ígérem, golyót eresztek a fejedbe, amint beleeresztettem egyet Donald J. Trump elnökébe.

Ezután az FBI és a Secret Service is a nyomába eredt, Christy azonban a szabadban való túléléssel kapcsolatos ismereteit is felhasználta a szökéshez. Lopott járművekkel menekült, Kentucky, Maryland, New York és West Virginia államban is megfordult, de Kanadában is járt. Menekülés közben a hatóságok szerint fegyvert is lopott.

A keresés ezen a héten vett fordulatot, miután a hatóságok rábukkantak egy teherautóra, amiről azt feltételezték, hogy Christy lopta el.