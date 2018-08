Trump kirúgatná a CNN vezetőjét

A CNN amerikai hírtelevízió elnökének elbocsátását követelte Donald Trump elnök csütörtökön, folytatva a média elleni támadásait. Twitter-üzenetében az elnök azt hangoztatta, hogy Jeffrey Zucker borzalmasan végezte munkáját, hozzátette, hogy szerinte a televízió nézettségi adatai is rosszak.

Az elnök szerint Zuckert azonnal ki kellene rúgni, hogy a CNN megőrizhesse hitelességét.

The hatred and extreme bias of me by @CNN has clouded their thinking and made them unable to function. But actually, as I have always said, this has been going on for a long time. Little Jeff Z has done a terrible job, his ratings suck, & AT&T should fire him to save credibility!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2018