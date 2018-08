Trump nem tudta kiszínezni az amerikai zászlót, egy csapat kisgyerek igen

A Newsweek vette észre Alex Azar amerikai egészségügyi miniszter pénteki tweetjét, amiben arról számol be, hogy Donald Trump elnökkel és Melania Trump first ladyvel meglátogattak egy ohioi gyermekkórházat. A képek tanúsága szerint az elnök le is ült a gyerekek asztalához, ahol azok egy, az amerikai zászlót ábrázoló színezőn dolgoztak.

A legtöbb gyerekeknek sikerült megfelelően kiszínezni az amerikai zászlót. Melania Trumpnak is. Az Egyesült Államok elnökének azonban láthatóan nem: Trump a zászló csíkozásánál felcserélte a színeket. A harmadik képen jól látható:

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA

— Alex Azar (@SecAzar) August 25, 2018