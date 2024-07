Sebestyén Balázs: Mi nem az a család vagyunk, aki két ingyen mozijegyért mutogatja a gyerekét

Sebestyén Balázs nemrég 47 éves lett, múlt szombaton pedig majdnem tízezer ember előtt debütált DJ Otiként a siófoki Plázson. A Fókuszban azt mondta, nem szokta megünnepelni a szülinapját, ez most is csak egy apropó volt a fellépésnek. Azért a színpadon is felköszöntötték, ahogy családon belül is.

Annak ellenére, hogy ő a legszélesebb körben ismert magyar médiaszereplő, a műsorvezető saját bevallása szerint nem szereti a felhajtást és nagyon zárkózott személyiségnek tartja magát. Magánéletét óvja a nyilvánosságtól, ritkán ad betekintést a családi életébe.

Ha ők akarják, akkor magukat igen, de mi nem akarjuk annyira tolni őket. Döntsék el ők, ha akarnak. Nagyon büszke vagyok, nagyon szeretem őket, és ők is mindig kérdezik, hogy »Apa, miért nem?«, és akkor mondom, hogy »Srácok, mi hoztunk egy döntést, ha ti majd úgy gondoljátok, akkor igen«. De mi nem az a család vagyunk, aki két ingyen mozijegyért elviszi a gyerekét, hogy lefotózzák

– mondta el Sebestyén fiairól, a most 14 éves Benettről és a hamarosan tízéves Noelről. Az idősebb nagyon jól dobol, míg a kisebb fociban tehetséges, ezekről a műsorvezető is posztolt közösségi oldalán.

Néha az ember elbüszkélkedik velük. Többet mutatnék, csak nem akarom, hogy őket mutogassák, mert nem olyan életet élünk

– tette hozzá.