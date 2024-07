Rákosnak hazudta magát a barátja, hogy hűtlenkedni tudjon – állítja egy ausztrál modell

Egészen megdöbbentő megcsalási történettel állt elő nemrégiben egy Egyesült Államokban élő ausztrál modell, aki azt állítja, hogy az egyik exe képes volt rákosnak tettetni magát, hogy nyugodtan megcsalhassa őt, miközben azt hazudta neki, hogy kezeléseken vesz részt.

A Miami és Los Angeles között ingázó Hailey Davis a történetet bemutató Daily Star szerint azt mesélte, hogy a szóban forgó korábbi partnere már a kapcsolatuk elején rendszeresen panaszkodott a hátfájása miatt, majd négy hónap után egyszer csak közölte vele, hogy a fájdalmai hátterében az áll, hogy rákos.

„Egyik nap azt mondta nekem: »Tudod, hogy fáj a hátam? Ez valójában csontrák, és bele fogok halni.« Persze nem gondoltam egyből, hogy hazudik” – emlékezett vissza a fiatal nő, aki természetesen a támogatásáról biztosította a barátját.

Erre azt mondtam neki, hogy »Ha van olyan időpontod, amire veled kellene mennem, csak szólj!« Tényleg ott akartam lenni mellette.

Az ausztrál modell először a 23. születésnapján fogott gyanút, amikor a férfi arra hivatkozva távozott korán a bulijáról, hogy a betegségére szedett gyógyszerek miatt rosszul érzi magát. Davis ekkor megkérte a barátját, mutassa meg neki, hogy milyen gyógyszereket szed.

Amire a férfi előkapott egy antibiotikumos üveget azt állítva, hogy kicserélte a tartalmát, és valójában rákgyógyszerei vannak benne.

„Rosszul éreztem magam, hogy még »bizonyítékot« is kértem tőle, de rengeteg apróság volt, ami egyszerűen nem állt össze. Amikor pedig nem is volt nála »igazi« gyógyszeres üveg, elkezdtem figyelni a többi furcsa viselkedésére is” – folytatta a fiatal nő.

„Aztán egyik este nem küldött nekem videókat, és azt gondoltam, hogy ez furcsa, mert mindig küld nekem videókat. Megkérdeztem, hogy miért, mire ő azt mondta, hogy »egy barátjával van«. Akkor nem csináltam belőle nagy ügyet, mert nem akartam, hogy megpróbáljon elrejteni bármilyen bizonyítékot, de ekkor tudtam, hogy amikor legközelebb lehetőségem lesz rá, átnézem a telefonját.”

Másnap aztán el is jött a megfelelő alkalom, amikor a férfi átment hozzá vendégségbe. „Egyből az előző este készített felvételeket kerestem, amikor nem küldött videókat arról, amit csinált” – és legnagyobb meglepetésére kiderült, hogy a férfi egy másik nővel randizott.

„Berohantam a házba, bezártam az ajtókat, és átnéztem a telefonját. Őrület volt, annyi lánnyal csetelt. És volt, akivel még kirándulni is elment. Aztán jött egy Snapchat-üzenet egy olyan valakitől, akinek a beceneve »a feleségem« volt. Megnyitottam, és az állt benne, hogy »szeretlek«.

Davis pedig azonnal fel is hívta ezt a másik nőt, akire az újdonság erejével hatott a férfi rákbetegségéről szóló információ – ezért közös erővel nyomozásba kezdtek.

„Egy nappal a születésnapom előtt leborotválta a fejét, az állítva, hogy a rákkezelés miatt amúgy is fog hullani a haja” – emlékezett vissza Davis, aki szerint az exe a másik barátnőjének közben azt mondta, hogy csak az ő kedvéért szabadult meg a hajától, mert tudja, hogy szereti a kopasz pasikat.

A beszélgetéseikből pedig nemcsak az derült ki, hogy a férfi azt hazudta Davisnek, hogy több ingatlanja is van, hanem az is, hogy a nyaklánc, amit ajándékba vett neki, ugyanaz a nyaklánc, amivel a másik barátnőjét is megajándékozta.

„Elküldtem neki egy fotót a nyakláncról, és ő megerősítette, hogy az övé” – mondta Davis, majd azzal folytatta, hogy a férfi ekkor azzal védekezett, hogy azért kérte tőle vissza az ékszert, mert az eredetileg egy autóbalesetben elhunyt barátjáé volt, és a koporsójára akarta tenni.

Bár a férfi soha nem vallotta be Davisnek, hogy a rákbetegségéről szóló történet csak hazugság volt, és azt sem, hogy hűtlen lett volna, az ausztrál modell végül szakított vele.

Majd amikor Davisnek pár évvel később már több mint 830 ezer követője lett az Instagramon, a férfi ismét felbukkant az életében.

Azt mondta: »Most, hogy már tele vagy pénzzel és nagy lábon élsz, nem gondolod, hogy tudnál adni nekem egy kis pénzt?«. Zseniális érzés volt, hogy azt tudtam rá válaszolni, hogy »két ingatlanod van, nincs minden rendben?«

– elevenítette fel az utolsó beszélgetésüket a fiatal nő, aki nagyon örül, hogy a meg nem nevezett exe kikerült az életéből, és saját bevallása szerint nem is akarná, hogy ez másképp legyen.