Boszniai kegyhelyen szúrták ki Bese Gergőt, a NER melegpartizásba belebukott sztárpapját

Bese Gergőt, a NER melegpartizásba belebukott volt sztárpapját a Bosznia-Herczegovinában található medjugorei kegyhelynél vette észre a Blikk egyik olvasója. A szemtanú szerint a visszavonult Bese atya próbálta elkerülni, hogy észrevegyék, napszemüvegben érkezett október 23-án a keresztény kultuszhelyre, ahol magyarul is miséznek. Medjugorje az 1980-as évek elején vált ismertté, azóta folyamatosan számolnak be Szűz Máriáról szóló jelenésekről a településen.

Korábban a Magyar Hang megírta, hogy Bese Gergőnek saját ingatlana is lehet(ett) a közkedvelt zarándokhelyen, ugyanis azonos nevű szállásadó kínált szobákat 40 euró/éjszakás áron Medjugorében.

A sajtó fideszes források alapján írta meg, hogy Bese melegpartikra járt és pornóoldalakra is felkerült az interneten. A történetét bonyolítja, hogy a Fidesz sztárpapjának számított, ő volt az, aki többek között felszentelte Orbán Viktor hivatalát, a Karmelita kolostort, így tett a kormánypárti Pesti Srácok és Megafon irodáival is, de LMBTQ-ellenes cikkeket is írt.

„Egy olyan út indul el, amelyre nem számítottam, amelyre felkészülni se igazán tudok, de hiszek abban, hogy az Úristennek mindennel szándéka van” – mondta a volt dunavecsei plébános az egyházból való távozása után a Tiktokon. A kalocsai érsek egy belsős levélben Beséről azt írta korábban, hogy „amikor megtudtam az orgiáit, azonnal felfüggesztettem”.

Nemrég hosszan kérdeztünk egy katolikus teológust az egyházi botrányokról.