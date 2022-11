Sok napsütésre nem számíthatunk a hétvégén

Szombat reggelre sokfelé képződik pára, köd, valamint rétegfelhőzet, ami néhol napközben is megmaradhat – írja az Időkép. Helyenként szitálás, gyenge eső is előfordulhat. Napközben rövidebb-hosszabb időszakokra sokfelé kisüthet a nap, de tartósabban szürke tájakkal is találkozhatunk, délen néhol időnként az eső is csepereghet. Az Alpokalján megélénkülhet az északias szél. Hajnalra -1 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután általában 9 és 15 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, de a tartósan borongós, ködös tájakon ennél hűvösebb maradhat az idő.

Vasárnap hajnalra az ország nagy részén képződik pára, köd, helyenként sűrű ködre is számítani kell, több tájegységünkön szitálás, ködszitálás is kialakulhat. Napközben már többfelé maradhat meg a szürke, nyirkos idő, kevesebb helyen szakadozhat fel a rétegfelhőzet, és süthet ki a nap. A Dunántúlon helyenként megélénkülhet a légmozgás. A naposabb tájakon 11 és 15 fok között, a szürke, borongós országrészekben pedig csak 7-10 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.