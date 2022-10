Varga Mihály szerint magyar cégek is segédkezhetnek Ukrajna újjáptésében

Varga Mihály szerint magyar cégek is segédkezhetnek Ukrajna újjáptésében

Magyarország támogatja, hogy több világbanki forrás jusson Ukrajnának, valamint a háború által érintett szomszédos országoknak, mondta a Pénzügyminisztérium közleménye szerint Varga Mihály Washingtonban, ahol a Világbank közgyűlésének alkalmával találkozott világbanki vezetőkkel. Az MTI által szemlézett közlemény szerint a pénzügyminiszter kiemelte, hogy Magyarország eddig is jelentős segítséget nyújtott Ukrajnának, amelynek összege már meghaladta a 28 milliárd forintot, és már csaknem egymillió ukrán menekült érkezett Magyarországra a harcok kezdete óta.

Washingtoni programja során Varga többek között Anna Bjerde regionális Világbank-alelnökkel is tárgyalt. A találkozón főképpen az orosz-ukrán háború gazdasági következményeit, valamint Ukrajna támogatásának témáját érintették a felek. A tárca tájékoztatása szerint Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a régió energiabiztonságát és közlekedési kapcsolatainak fejlesztését célzó befektetéseket előtérbe kell helyezni.

Varga Mihály a találkozón közölte, Magyarország készen áll arra, hogy az ukrajnai újjáépítést a régióban aktív, jó kapcsolatokkal és tapasztalattal rendelkező magyar cégek is segítsék. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az újjáépítés során a kárpátaljai régió fejlesztése is elengedhetetlen.

A felek áttekintették a Világbank azon programjait is, amelyeknek célja – összhangban a magyar állásponttal –, hogy a migrációs nyomást az érintett országokban megvalósított fejlesztésekkel, helyben nyújtott segítséggel enyhítsék – olvasható a Pénzügyminisztérium közleményében.