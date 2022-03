Márki-Zay Péter felesége asztalosnak tanul

A családi titkok mellett azt elárulja, óvta férjét attól, hogy politikai szerepet vállaljon.

Nagyon intelligens, udvarias, jól nevelt volt mindig. Tényleg jóképű, de hát ezt mindenki látja! Fontos volt nekem, hogy ő is katolikus és egyetértettünk sok mindenben, például ő is nagy családot szeretett volna.

Ezt mondja férjéről Márki-Zay Péterné Vincze Felícia. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt felesége fizikusként diplomázott, szülésznőként dolgozott, a Blikknek pedig most azt is elárulja, pár hónap és meglesz az asztalosi végzettsége.

Jelenleg a biztos háttér megteremtésével próbál segíteni a férjének, de elmegy szórólapozni is az aktivistákkal, ha kell.

A feladatok érdeklik, a reprezentáció kevéssé.

Ha csinálok valamit, azért csinálom, hogy valami jó irányba változzon. Ez motivál.

A miniszterelnök-jelöltségre számított, de korábban könyörgött a férjének, hogy ne induljon polgármesternek az időközi választáson Hódmezővásárhelyen. Attól tartott, hogy a családot hátrányok érik, gyerekekeiket nem veszik fel egyetemre. Ez nem történt meg, fia bekerült a Közszolgálati Egyetemre, soha nem érte hátrány.

Előtte viszont több helyen is bezárultak az ajtók. Férje politikai szerepvállalásával magyarázza, hogy egy év alatt tönkretették szülésznői praxisát. Megnyerte a sajtópereket, de ez már nem segített. Maga alatt volt, ezért fizikus végzettséggel, szülésznői mesterdiplomával beiratkozott egy kétéves felnőttképzésére, májusban végez asztalosként. Már csinált maguknak két ablakot a pincébe, most fürdőszobabútorokon dolgozik.

A gimnáziumban a vallás vonzotta, Márki-Zay Péter az osztálytársa volt, együtt jártak hittanra is. Már másodiktól udvarolt neki, de randizni csak a ballagás után hívta el.

Már akkor is kitartó volt. Sose adja fel, nem lehet könnyen lerázni.

22 éves korukban összeházasodtak, lediplomáztak, de addigra már megszületett első gyermekük, ezért sem dolgozott soha fizikusként. Hét gyerekük azért van, mert nem lett több, de soha nem érezte lemondásnak, hogy nem lett kutató, noha várták PhD-zni. Most ő segíti a férjét, de korábban Márki-Zay is mindenben támogatta, Kanadából is csak azért költöztek át az Egyesült Államokba, hogy ő el tudja végezni a kinti képzéséhez a gyakorlatot.