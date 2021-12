A könnyű válás sem lehetetlen

Senki sem úgy indul neki egy házasságnak, hogy mi lesz, ha majd egyszer véget ér. Sajnálatos módon Magyarországon a válások aránya még mindig több mint 40 százalék. Hogyan lehet a házasság felbontását a legkevesebb sérelemmel megúszni? Milyen a jó kompromisszum egy válásnál? Mik jelenthetik a legnagyobb problémát? Ügyvédet kérdeztünk.

Elválni alapvetően két módon lehet: háborúskodással vagy közös megegyezéssel. Előbbi évekig is eltarthat, és nagyon speciális, problémás – szakszóval az ügyvédek úgy hívják, hogy tényállásos bontás. Ezt lehetőség szerint mindenki próbálja elkerülni. A közös megegyezéses válás általában egyszerűbb, kisebb áldozatokkal jár, rugalmasabb feltételekben lehet megállapodni, mint amit a bíróság amúgy megítélne és többnyire rövidebb idő alatt le is zajlik az eljárás.

Válás esetén a bíróság megvizsgálja az egész házasság körülményeit, megállapítja az életközösség kezdő- és végidőpontját, dönt a kiskorú gyermek elhelyezéséről, tartásdíjról, kapcsolattartásról, esetleg lakáshasználatról vagy házastársi tartásról is.

– mondta el a 24.hu-nak dr. Rácz G. Gábor ügyvéd. A házasság felbontásához kapcsolódó egyezséget tartalmazó megállapodást még a válás előtt célszerű szerződésbe foglalni, és mindent jóvá kell hagynia a bíróságnak is. A békésnek induló válásból is lehet évekig tartó jogvita, főleg akkor, ha a felek ügyvédi segítség nélkül vágtak bele a procedúrába, ezért „életmentő” lehet, ha a válás elindítása előtt ügyvéd segítéségével a felek már egyezséget kötöttek valamennyi vitás kérdésben és annak benyújtásával kezdeményezik a válást a bíróságon.

Az ügyvédi segítség nélkül válni kívánók részéről leggyakoribb hiba ugyanis ilyenkor az lehet, ha a jogszabályok ismerete nélkül próbál valaki elindítani egy válást, hiszen rengeteg jogszabály rendezi a válás teljes folyamatát.

Önerőből ma már nehéz elválni. A bírósági kapcsolattartás elektronikus úton történik, rengeteg a nyomtatvány, amit ki kell tudni helyesen tölteni. Magas szintű jogi ismeretek kellenek a gyors és szakszerű váláshoz is, minél bonyolultabb a helyzet, annál több.

– mondta dr. Rácz G. Gábor.

Több síkon futhat zátonyra egy válás: még akkor is dönthet úgy a bíróság, hogy nem fogadja el a megállapodást, ha sikerült ugyan egymással kompromisszumot kötni, és vita nélküli megegyezés születik, de valami mégsem felel meg a bíróságnak. Probléma lehet a megállapodás tartalma, formája, mindennek stimmelnie kell ugyanis, pontos megfogalmazásra van szükség, minden szónak fontos jelentése jelentősége lehet.

Ilyen lehet például a gyermektartásdíj megállapításánál az, ha például egy sportolással kapcsolatos költségnél nincs tisztázva, milyen sportra, mely sportegyesületben, milyen időtartamra, milyen gyakran, pontosan milyen összegben, kinek a javára érvényes az anyagi kötelezettség vállalása.

Csakis a pontos megfogalmazásnál garantálható, hogy a tartásdíj bírósági úton kikényszeríthető legyen később. Éppen ezért érdemes legalább egy ügyvédi konzultációt kérni válás előtt, akkor is, ha valaki nem is akarja végig vinni az egész folyamatot ügyvédi segítséggel. Fontos, hogy az eredmény egy végrehajtható egyezség legyen, amit, ha a kötelezett nem teljesít, akkor a bíróság vagy a gyámhivatal által kikényszeríthető lesz.

A gyermek egyébként is kulcskérdés a válásnál, a legtöbb vitás ügy a gyermekelhelyezés (szülői felügyeleti jog rendezése), tartásdíj körül zajlik. Dr. Rácz G. Gábor felhívta rá a figyelmet: a megfelelő kompromisszum ilyenkor olyan, ami a gyermekek érdekeit helyezi előtérbe, a szülők pedig nem fegyverként használják őket egymással szemben. Fontos kulcskérdés szokott még lenni a különböző vagyonelemek, általában az ingatlanok tulajdonviszonyának, használatának rendezése. A szülőknél leggyakrabban az jogosult az utolsó közös lakást használatára, akinél a gyerek marad, de a gyermektelen házasoknál is bonyolult probléma. Korábbi megállapodások, a felek jövedelme, a lakhatás megoldottsága mind beleszólhat a döntésbe és az is, ha valaki önként és a visszatérés szándéka nélkül már elköltözött onnan.

Ha viszont a lakás használatára az egyik szülő lenne jogosult, akkor szükségszerűen felmerül az egész ingatlan tulajdonjogának a rendezése, hiszen senki nem akar olyan ingatlant fenntartani, amelyben nem ő, hanem volt házastársa lakik. Itt lép be tehát a házastársi közös vagyon rendezésének az igénye is, amelyet azonban már nem a válóperben, hanem külön eljárásban kezdeményezhetnek a felek, de csakis akkor, ha nem sikerült ebben a kérdésben is peren kívül megállapodniuk.

A jogi terep ismeretlensége, a rossz stratégiai döntések mind vezethetnek ahhoz, hogy a felek közül valaki, vagy esetleg mindketten is rosszul járjanak, éppen ezért érdemes időben ügyvédhez fordulni és segítséget kérni.