Második gyerekét várja Szőcs Renáta

Szőcs Renáta, a Star Academy egykori győztese hétfő este az Instagram-oldalán adta hírül, hogy a második gyerekével várandós.

– írta néhány családi kép mellett az énekesnő, melyeken egy ultrahangfotó is látható a kezében.

A babavárás apropóján Szőcs a Borsnak adott interjút, melyben elárulta, hogy férjével mindketten szerették volna, ha a gyerekeik között nincs nagy körkülönbség.

– mondta a lapnak az énekesnő, akinek ezúttal is egyértelmű tünetek jelezték, hogy várandós.

Maradjunk annyiban, hogy Amélia is egyértelmű jelét adta érkeztének és ezt tudta fokozni a kistesó. Jöttek a reggeli rosszullétek üzembiztosan és érkezett az ólmos fáradság is menetrendszerűen. Így tulajdonképen azzal a boldog bizonyossággal ugrottam be a patikába, hogy állapotos vagyok. Igazam is lett és a kitörő örömöm Márkban sem hagyott kétséget afelől, hogy másodszor is szülők leszünk. Pedig szerettem volna valami kereted adni a pillanatnak, amikor neki is elmondom, csakhogy látszott rajtam az öröm, így egy pillanatig sem maradt titokban a jó hír.