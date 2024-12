„Garázda vagyok, de nem gyilkos!” – mondta a vádlott, de társának megszólalt a lelkiismerete

Gumilövedékkel szerintem senkit nem lehet megölni. Nem szeretnék ilyen súlyos büntetést kapni. De én is azt gondolom, hogy senki nem törhet más életére, azt csak a Jóistennek van joga elvenni

– mondta P. Jenő, akit azzal vádolnak, hogy társaival tőrbe csalta, majd egy ólomgolyós gumilövedékes fegyverrel fejbe lőtte 41 éves riválisát az egyik kiskunlacházi fogadónál.

Hétfőn az előkészítő üléssel megkezdődött a Budapest Környéki Törvényszéken a hatvanéves férfinek és három társának a büntetőpere. Az áldozat fejbe lövésével vádolt férfi házi őrizetben volt, így két másik vádlott társával, P. Dáviddal és P. Viktorral együtt érkezett a bíróságra. Az ügy negyedrendű vádlottja, K. István december közepéig még a Márianosztrai Fegyház és Börtön vendégszeretetét élvezi egy lopási ügy miatt, így őt vezetőszáron és bilincsben hozták a bíróságra a büntetés-végrehajtás kommandósai.

A vádirat szerint a négy terhelt egy családhoz köthető, részben rokoni, részben baráti kapcsolat révén. A család és a későbbi áldozat is érintett volt kábító hatású szerrel kapcsolatos üzletben, ami miatt területfelosztási vita alakult ki közöttük.

2022. február 22-én a négy férfi megállapodott abban, hogy egyikük egy kitalált ürüggyel egy előre megbeszélt helyszínre csalja a későbbi áldozatot, ahol a többiek bántalmazással megleckéztetik.

Az esti órákban a beszélgetést vállaló elkövető felhívta a barátaival épp szórakozni induló későbbi áldozatot azzal, hogy kifogyott autójából az üzemanyag és nem tud elindulni az 51-es út melletti fogadótól, és arra kérte, hogy vigyen neki egy kanna benzint. A 41 éves férfi és pár barátja az elkövető kérésének megfelelően megjelent a megjelölt helyszínen, ahol időközben a többi elkövető elrejtőzött az út melletti erdős-fás részen különböző ütlegekkel és gumilövedékes fegyverrel felszerelkezve. Az egyiküknél emellett olyan fegyver is volt, amellyel kis kaliberű, ólomból készült lövedéket is ki lehetett lőni.

Miután a 41 éves férfi kiszállt az autóból és az őt felhívó vádlott az autójához lépett, a többi elkövető előbújt, hangos kiabálással a későbbi áldozat és barátai felé rohant. Több lövést is leadtak a tőrbe csalt férfi felé.

A 41 éves férfi a kezét maga elé emelve védekezett, majd futásnak eredt. Ezalatt társa és többi ismerőse bepattant a kocsiba, majd elhajtottak a helyszínről.

P. Jenő közben utolérte a későbbi áldozatot, és 2–3 méterről fejbe lőtte az ólomlövedékkel töltött fegyverrel. Az áldozat elvesztette eszméletét, és az út menti árokba gurult. A támadók ekkor elhagyták a helyszínt. Rövid idő múlva az áldozat barátai visszatértek és megtalálták a magatehetetlen férfit, és értesítették a hatóságokat. A fejbe lőtt férfit gépekkel tartották életben, két évvel később, idén március 17-én halt meg.

Az ügyész tíz év fegyházbüntetést és tíz év közügyektől eltiltást kért az aljas indokból elkövetett emberölés bűntettével vádolt P. Jenőre azzal, hogy feltételesen se bocsáthassák szabadlábra, míg a csoportosan és fegyveresen elkövetett garázdaság bűntettével és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés előkészületének vétségével, illetve bűnsegédlettel vádolt társaira P. Dávidra, P. Viktorra és a jelenleg más ügyben börtönbüntetését töltő K. Istvánra 2 év 6 hónapot kértek előkészítő ülésen történő beismerés esetére azzal, hogy a büntetés kétharmada után szabadulhassanak a leghamarabb feltételesen.

P. Jenő azzal kezdte a mai meghallgatását, hogy elnézést kért a bírótól azért, mert korábban nem jelent meg a bíróságon. Állítólag összekeverte egy másik ügyével, de hogy mivel, arra már nem emlékezett. Emlékei szerint ugyanis csak egyszer volt büntetve, de az is már 40–50 éve volt, tiniként. Miután Szegedi Gyöngyvér bírónő igyekezett felfrissíteni a vádlott emlékezetét, és sorolni kezdte neki, hogy: ’93-ban 1 év 2 hónap letöltendőt, 2023 pedig 2 év 3 hónap felfüggesztettet kapott társtettesként elkövetett lopásért, illetve felfegyverkezve elkövetett garázdaságért, s pár hónappal ezelőtt vádat emeltek ellene egy csekély mennyiségű kábítószerrel kapcsolatos ügy miatt, hirtelen visszatért a férfi emlékezete.

P. Jenő elmondta, hogy nyolc általános iskolai végzettsége van, és elvégzett egy szövőgépjavító tanfolyamot. Később raklapszögelőként helyezkedett el, és alkalmi munkákból élt. Állítása szerint negyven éve él élettársi kapcsolatban a párjával, akinek a 46 ezres rokkantnyugdíjából élnek azóta, hogy házi őrizetbe helyezték. A bűncselekménnyel kapcsolatban az alábbiakat mondta: „Olyannal vádolnak, amit nem követtem el. A garázdaságot már az első percben elismertem, de én ilyet nem követtem el. Azt szeretném kérni a bírónőtől, hogy dobja vissza pótnyomozásra az ügyet, mert olyan tanúk vannak, akik haragszanak rám és összebeszéltek”

– jelentette ki P. Jenő, akivel rögtön közölte a bíró, hogy erre nincs lehetőség.

Nem szeretném, hogy elítéljenek egy ilyen ügyben ártatlanul. Garázda voltam, de nem gyilkos. Én már rég fölhúztam volna magam, ha ilyen dolgot teszek. Egyszerűen nem tudom felfogni ésszel, hogy így meg vagyok vádolva. Én a barátja voltam, és nem gyilkos

– tette hozzá. Miután a férfi nem ismerte be a bűnösségét és nem mondott le a tárgyalás jogáról sem, ezért a bíróság tárgyalásra utalta az ügyét.

Ezt követően a másod- és harmadrendű vádlottat hallgatta meg a bíró. P. Dávid és P. Viktor sem ismerte be a bűnösségét. Előbbi a személyi körülményeivel kapcsolatban annyit mondott, hogy jelenleg a nővérénél lakik, a másikuk pedig arról beszélt, hogy jelenleg dolgozik.

Ezek után meglepetésként hatott, hogy az ügy negyedrendű vádlottja, a jelenleg is börtönben ülő K. István mindent a váddal egyezően beismert, és lemondott a tárgyalás jogáról is. Holott társaihoz hasonlóan korábban ő is mindent tagadott. Róla annyit érdemes tudni, hogy korábban hét év fegyházat kapott rablásért, majd 1 év 10 hónapot pénzhamisításért, 1 év 10 hónapot pedig lopásért. Miután összesítették a büntetéseit, 2021-ben szabadult. Jelenleg a lopásért kiszabott másfél éves jogerős büntetését tölti, és december 14-én szabadítják. A kiskunlacházi balhé mellett van még egy fogolyszökési ügye is, amelyben 2 év 3 hónap letöltendőt kértek rá, de azt a mostani ajánlattal ellentétben nem fogadta el.

K. István a személyi körülményeivel kapcsolatban elmondta, hogy van egy élettársa, akivel közösen nevelik a nő hatéves gyermekét. Elmondása szerint március óta gimnáziumba jár, és sofőrként szeretne elhelyezkedni a szabadulása után.

Megbántam, amit tettem. A vádiratban benne volt minden. A lelkiismeretem ezt diktálja, mert egy ember életét vesztette

– mondta K. István, hozzátéve, mindent a váddal egyezően beismer és lemond a tárgyalás jogáról is. A bíróság elfogadta a férfi beismerő vallomását, de a tárgyalásban való esetleges jelenléte miatt nem hozott még ítéletet az ügyében. De az már eldőlt, hogy az ügyészség által rá kért két és fél évnél többet biztos, hogy nem fog többet kapni majd.

P. Jenő ügyvédje ezt követően indítványozta, hogy a férfit – az eddigi házi őrizet helyett – lakhelyelhagyási tilalomnak megfelelő bűnügyi felügyeletbe helyezze a bíróság, hogy dolgozni tudjon, és el tudja tartani a családját. A bíróság helyt adott az indítványnak, ez azt jelenti, hogy a terhelt az otthonát igen, de Ráckevét nem hagyhatja el.