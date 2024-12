Solti Berni fél év alatt 15 kilót fogyott

Solti Berni és Solti Ádám kisfia, Benedikt 2023 nyarán született meg. A házaspár hosszú éveken át küzdött közös babáért, ami megviselte az édesanya szervezetét. Solti Berni nemrég a Blikknek mesélt arról, hogy az öt lombik és a várandósság során csak úgy szaladtak fel rá a kilók, és hiába próbálkozott, egyedül nem sikerült leadnia ezeket.

— osztotta meg a lappal az édesanya.

Mivel inzulinresztenciája van, Solti Berni régóta egészségesen táplálkozik: sem cukrot, sem finomított lisztet nem eszik, amire a várandóssága alatt is figyelt.

Tovább azonban nem sikerült fogynia. Mint mondja, onnantól kezdett ijesztővé válni a dolog, de amíg szoptatta a kisbabáját, nem foglalkozott ezzel. Amikor ez az időszak véget ért, elkezdett még inkább figyelni, és bevallása szerint mindent csinált, de semmi sem segített. Ekkoriban kereste fel őket az RTL a Nyerő Páros különkiadásában való szereplés lehetőségével is, amit az édesanya először nem akart elvállalni.

Solti Ádám felesége végül úgy döntött, orvoshoz fordul, a cukorterheléses laborvizsgálat pedig egyből kimutatta, hogy a magas inzulinszintje miatt képtelen fogyni.

– magyarázta az édesanya, aki azután, hogy megkapta a diagnózist, még inkább odafigyelt az étkezésére, illetve naponta 15 perces hiit, azaz magas intenzitású intervallumedzéseket csinált otthon.

A mozgásba az elején belehaltam, de aztán egyre jobban bírtam. A gyógyszer és az étkezés is segített, fél év alatt sikerült 15 kilót fogynom. Most 58 vagyok, és sokkal jobban érzem magam a bőrömben, kezdem visszakapni a régi Bernit, már a rosszulléteim is megszűntek. Szeretnék visszatérni a korábbi formámhoz, ehhez már csak néhány kilót kell leadnom.

Bár egyre elégedettebb azzal, amit a tükörben lát, még szoknia kell a régi-új önmagát. Bevallása szerint sokszor az édesanyja és a férje is rászól, hogy ne hordjon bő pólókat, hiszen nincs miért takargatnia magát.

Még nehezen hiszem el én is, hogy újra jók rám a régi, S-es méretű ruháim. Egyre inkább kapom vissza a régi önmagamat, és ezzel lezáródik az elmúlt évek kálváriája is. A bőrömön látszódnak még a várandósság nyomai, de ezeket büszkén viselem. (…) Nem titok, hogy Ádám évekkel ezelőtt kritizált a külsőm miatt, de utólag ezért már borzasztóan szégyelli magát. Neki most már plusz kilókkal is a legszebb voltam, hiszen tudja, min mentem keresztül a gyermekünk miatt, ő szúrta belém az injekciókat. Mint akkor, most is mellettem állt, ő volt a legnagyobb támaszom