Megvan a hirado.hu új főszerkesztője

Szalai Szabolcs lett a hirado.hu főszerkesztője – vette észre a Media1.hu. Szalai kinevezése mától, december 2-tól érvényes.

A hirado.hu-nak korábban Leitner Attila volt a vezetője, aki az Origo felelős szerkesztője lett.

Szalai Szabolcs dolgozott az ATV-nél és rádióműsornál a Spirit FM-en, foglalkozott digitális tartalomfejlesztéssel, valamint volt a naphire.hu munkatársa is. A kormányközeli Transzparens Újságírásért Alapítvány stratégiai vezetője is volt, és dolgozott 2020 után a index.hu-nál is.

A pozíciót ezzel a rövid közleménnyel foglalja el: