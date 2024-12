Karácsonyfa díszítő vállalkozásával robbant be a piacra a 39 éves anyuka

Az angliai Readingben élő Sally-Anne Long kipróbálta magát az élet számos területén, mígnem a piaci rést megérezve olyan vállalkozást indított el, mely rövid idő alatt befutott, írta a BBC.

A 39 éves, gyermekét egyedül nevelő hölgy dolgozott kirakatrendezőként és recepciósként is. Utóbbi munkája során figyelt fel arra, hogy a karácsonyi ünnepek közeledtével egy-egy cég szakemberei ezer fontnál többet is elkérnek egy karácsonyfa feldíszítéséért. Ez adta az ihletet, miért ne próbálkozhatna ő is ilyen szolgáltatással, ráadásul kirakatrendezői tapasztalatait felhasználva akár a teljes karácsonyi hangulatot is kialakíthatná egy-egy otthonban.

Vállalkozása gyorsan berobbant a köztudatba, dübörög az üzlet. Kiderült: nagyon sok embernek terhet jelent a karácsonyfa és a lakás díszítése, amit Sally-Anne Long örömmel vállal.

A fa méretétől függően 90 és 120 angol fontot keresek a díszítéssel

– mondta a hölgy. Ez a mostani árfolyamot számolva 45 ezer és 60 ezer forint körüli összegnek felel meg.

Nemrégiben egy kétméteres fát díszített fel, ami három órát vett igénybe.

Egy órát töltöttem csupán azzal, hogy bolyhosítsam és tökéletessé varázsoltam Pompásra sikerült, az összes dísz hagyományosan arany, ezüst és vörös színű volt rajta

– említette.

Sally-Anne akkor a legboldogabb, amikor látja, hogy megrendelői elégedettek, és boldogság ül ki az arcukra, megpillantva, hogy téli csodaországgá alakított egy szobát és szemet gyönyörködtetővé a karácsonyfát.

Az ünnepek után a vállalkozó felajánlja, hogy leszedi a díszeket a fáról és elteszi a következő esztendőre.

Az már hab a tortán, hogy a hölgy szolgáltatásai közé tartozik a karácsonyi terítékek elrendezése a lakások étkezőjében.