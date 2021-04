Brutális drágulás jön az alapvető élelmiszereknél

Olyan alapvető anyagok ára szállt el 40-50, de akár 100 százalékot is meghaladó mértékben néhány hónap alatt, amiket rengeteg alapélelmiszer előállításánál használnak, számolt be a G7.hu. A lapnak több élelmiszeripari szereplő is egyenesen úgy fogalmazott: nem az a kérdés, hogy mennyiért veszik a csomagolóanyagot, hanem, hogy lesz-e egyáltalán.

A G7 szerint a csomagolóanyagok mellett a takarmányoknál és gabonáknál is nagyon durva a helyzet, és ez így együtt komoly emelkedést vetít előre a kenyér, a tej, a tojás, a hús, az ásványvíz és az üdítők árában is, de még hosszan lehetne folytatni a sort. A drágulás nagyjából most ér el azokhoz a kiskereskedelmi láncokhoz, ahol a hétvégi nagybevásárlásokat intézzük, és bár valószínűleg nem fog azonnal megjelenni a boltokban, nyár elején jó eséllyel már érezni fogjuk a pénztárcánkon.

A csomagolóanyag-gyártásban tapasztalható áremelkedés elsősorban a pandémia hatása, de nem ez az egyetlen ok: a járvány miatt az üzemanyagok iránt bezuhant a kereslet, így az olajfinomítók is visszafogott kapacitással működtek, a műanyagipar legfontosabb alapanyagai viszont a kőolaj-finomítás során keletkező melléktermékek. 2020 végén és 2021 első negyedévében sorban álltak le az olyan gyárak, amelyek ezekből gyártanak különböző, már feldolgozottabb műanyagipari alapanyagokat: Európában már millió tonnában mérhető a kapacitáscsökkenés. A műanyagipari felbolydulásnak az ásványvíz és az üdítők mellett a tisztálkodó és tisztítószerekre, illetve a műanyagpoharas termékekre lehet például komolyabb hatása.

A húsipar számára viszont a takarmány illetve a gabona drágulása most a legnagyobb kihívás.

A kukorica, a szójabab, a búza vagy éppen a zab ára egyaránt több éves csúcson van, márpedig a pékiparban és az állattartásnál ezek a legfontosabb költségtényezők. Az elmúlt hetekben a Baromfi Termék Tanács több ízben is arról beszélt, hogy a következő hónapokban komoly áremelések várhatóak, de hasonlóak az előrejelzések a kenyérre is. A G7-nek egy pékség ügyvezetője azt mondta: a beszállítójuk az elmúlt négy hónapban két ízben is emelte a liszt árát, összesen nagyjából 10 százalékkal. Ezt pedig már ők is kénytelenek legalább részben továbbhárítani.

Több kiskereskedelmi hálózatnak szállító cégnél is azt mondták a G7-nek, hogy az elmúlt hetekben már jelezték ezeknek a láncoknak, hogy kénytelenek lesznek árakat emelni.