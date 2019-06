A MÁV olyan emeletes vonatokat vett, amik nem férnek be az alagutakba

A jövő év elején érkeznek meg az első Stadler KISS motorvonatok a MÁV-Start flottába. A KISS motorvonatok magassága 4595 milliméter, míg a FLIRT-ök esetében ez az adat 4281 milliméter, tehát a különbség 30 centiméter. Ez a minimális különbség is lehet komoly gond, ugyanis az új vonatok több alagútba egyszerűen nem férnének be — derül ki a Magyar Nemzet hétfői lapszámában megjelent cikkből.

Az új, nagy befogadóképességű vonatokat a váci és a szolnoki vonalra vezényli ki a MÁV-Start.

A gond csak az, hogy az emeletes vonatok nem férnének be több magyar alagútba, például a Kelenföld és a Déli közt lévőbe sem. A terv az, hogy jövő nyáron a balatoni vonalra is ezeket küldenék, így a pálya ágyazatát át kell majd alakítani, ami időbe telik. Addig Kelenföld lesz a végállomás. Kőbánya-Kispest állomáson a peronokat is át kell alakítani ahhoz, hogy az új szerelvények használhatók legyenek.

Jönnek az emeletes vonatok Jövőre két forgalmas budapesti elővárosi szakaszon állnak forgalomba, egy járműbe 600 utas fér el.

Kiemelt kép: MTI/Máthé Zoltán