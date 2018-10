Pár száz fős kistelepülések kaptak inkasszót az államkincstártól

A Népszava cikke szerint a Magyar Államkincstár (MÁK) sorra inkasszózza azoknak a településeknek a számláit, amelyek korábban nem jelentették be az újonnan beszerzett falubuszok rendszámát egy olyan nyilvántartási rendszerbe amelyről nem is tudtak. A MÁK kétszázhét önkormányzatot kötelezett pénzvisszafizetésre, s közel 120 millió forint vissza is folyt ilyen módon az államkasszába.

Komlóska számlájáról például 2,5 millió forintot emeltek le, a pénzt a falubusz üzemeltetésére kapták. Uszka pert indított a Magyar Államkincstár ellen arra hivatkozva, hogy az hatáskörét túllépve intézkedett, a falubuszok működési engedélyét ugyanis az illetékes megyei kormányhivatalok adják ki, azok ellenőrzik később az üzemeltetést. A bíróság az uszkaiaknak adott igazat, hatályon kívül helyezte a Magyar Államkincstár követelését. Csakhogy a per nem precedens-értékű, minden önkormányzatnak külön-külön el kellett volna indítania ebben az ügyben a saját eljárását. Ezt sokan, az állam belátásában bízva nem tették meg.

Sárospatak környéki polgármesterek korábban közös levélben kértek segítséget Pintér Sándortól, Varga Mihálytól és Balog Zoltántól, hogy az állam tekintsen el a büntetéstől. A lap arról ír, hogy központi segítség nem érkezett, információik szerint több önkormányzat azonban sikeresen pályázott egy a nemzetgazdasági és a belügyminiszter által kiírt támogatási keretből, így befoltozhatta a falubusz-bírság miatt keletkezett lukat. Erről a lehetőségről azonban például Komlóskát nem értesítették. Köteles László településvezető szerint ennek az lehet az oka, hogy ő maga köztudottan nem kormánypárti polgármester.

Fotó: MTI/Varga György