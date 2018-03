Szél Bernadett szerint ellenzéki győzelem után új választást kell tartani

„Kicsit elbízták magukat az utóbbi években, ezért fognak nagyot koppanni” – vélekedett a Fideszről.

Az ellenzék jelenleg hárompólusú: az MSZP-ből és szövetségi köréből, a Jobbikból, valamint az LMP-ből és szövetségi köréből áll – mondta az atv.hu-nak Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje. Szerinte pártja mindent elkövetett, de még egy asztalhoz sem hajlandók ülni azok, akiknek az együttműködése elengedhetetlen lett volna az áttöréshez a csökkenő támogatottságú Fidesszel szemben.

Elmondta: azt akarták elérni, hogy a 106 körzet több mint felében legyen teljes koordináció. Erre gyakorlatilag mindenki nemet mondott, az derült ki, hogy a szereplők egymás kárára akarják maximálni a szavazataikat. Ennek az egyik megnyilvánulása, amikor egy politikusnőt mosóporreklámmal akarnak negatív kampányba vinni azok, akik elvileg zászlójukra tűzték a nemi esélyegyenlőséget – utalt Juhász Péter lekezelő videójára. Elárulta azt is, hogy nem Berni a beceneve.

Szél Bernadett szerint nem tudjuk úgy bekapcsolni a tévét, hogy valamelyik baloldali politikus ne az LMP-t szidná, vagy személyesen őt gyepálná. Olyan emberek reaktiválták magukat, akiket az elmúlt években nem igazán lehetett látni, hogy szisztematikus munkával bontották volna az Orbán-rendszert – mondta, hozzátéve, hogy ő a kampányhajrában a legkevésbé sem ér rá azzal foglalkozni, hogy évek óta nem látott politikusoknak, például Demszky Gábornak mi a véleménye róla.

Elmondta azt is, hogy vidéken kampányolva nem nulláról, hanem mínuszból indul, el kell azt is magyaráznia, hogy nem azért jött, hogy lebontsa a kerítést, és nem Soros György ügynöke. De még Budapesten is sokszor el kell magyaráznia, hogy a Fidesz kampányplakátja nem igazi fénykép, nem ölelkezett Soros Györggyel és Gyurcsány Ferenccel.

Úgy vélte: az nem működőképes, hogy Vonától Gyurcsányig mindenki együtt kormányozzon. Ellenzéki győzelem esetén vissza kell állítani a demokráciát és előrehozott választásokat kell kiírni demokratikus feltételekkel – mondta. Arról, hogy Orbán Viktor szerint káosz lenne, ha nem a Fidesz győzne, azt mondta: csak egy pártban lenne káosz, a Fideszben, amit a hatalom és a közös bűn tart össze, ezek a rendszerek pedig kártyavárként szoktak összeomlani.

„Kicsit elbízták magukat az utóbbi években, ezért fognak nagyot koppanni” – vélekedett a Fideszről, ennek oka pedig szerinte leginkább az, hogy nem törődnek az emberekkel. „A migránsozásból persze meg lehet élni egy ideig, de ha én emberekkel beszélek, őket az érdekli, hogy miért esnek szét a kórházak, miért nincs fűtés az iskolákban és miért nem lehet megélni a fizetésekből” – mondta.