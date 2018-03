Kézzel írt névtelen levéllel kampányolnak az MSZP-s jelölt ellen

A magát 78 éves baloldalinak mondó levélíró a kormánypropagandát mondja fel a kerítésről.

Kézzel írt, fénymásolt levelet dobnak be a postaládákba Pesterzsébeten, amelynek írója magát 78 éves pesterzsébeti lakosnak mondja. „Elnézését kérem, hogy ismeretlenül írók Önnek, de a közelgő választás miatt kénytelen voltam tollat ragadni” – áll a kockás lapon (szőrszálhasogató kommentelők kedvéért: négyzetrácsos). Olvasónk, aki beküldte a befotózott levelet is, azt írja, azt a szórólapokkal együtt dobták be.

A levél írója „világéletében baloldali embernek” vallja magát, de azt írja, eljött az ideje, hogy az unokái érdekében felszólaljon. „Európában látjuk, hogy milyen szörnyűségek történnek, nőket molesztálnak, robbantanak, embereket gyilkolnak” – mondja fel a kormányzati propagandát a levélíró, majd rátér arra, hogy nagyon sajnálja, hogy „a kerületünk országgyűlési képviselője a Hiller akire én mindig is szavaztam, a parlamentben nem szavazta meg a terror ellenes törvényt, és azt mondta, hogy utálja a kerítést”.

Az állítólagos 78 éves pesterzsébeti lakos azzal zárja a levelet, hogy csalódott Hillerben és pártjában, az MSZP-ben, ő pedig nem utálja a kerítést, mert „az biztonságot nyújt a családomnak és mindenkinek, aki itt él ebben az országban”.