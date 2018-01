Halálra fagyott egy hajléktalan Egerben

Egy ember pedig súlyos fagyási sérülést szenvedett.

Szerda reggelre megfagyott egy hajléktalan Egerben, egy másik pedig súlyos fagyási sérüléseket szenvedett – írja a Heol.hu.

A portálnak a városi hajléktalanszálló vezetője elmondta: a kihűlt áldozat következetesen kerülte a szállót, hiába kérték többször, hogy legalább a hidegebb napokon menjen be. A másik esetben későn vették észre a kint éjszakázó embert, de hajnalban még épp időben sikerült mentőt hívni hozzá, hogy megmentsék az életét. Őt most is az egri kórházban ápolják.

Heves megyében teljes kapacitással működnek a hajléktalanszállók, Egerben pótágyakat is elhelyeztek. Hétköznapokon esténként szociális munkások járják a várost, azokat keresve, akiknek segítségre van szükségük.

A cikkben arra is felhívják a figyelmet, hogy a fagyhalál nem elsősorban a hajléktalan embereket veszélyezteti, a kihűléses haláleseteknek kevesebb mint ötöde következik be a szabadban, legtöbbször az áldozat az otthonában fagy meg.