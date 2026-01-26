Kicsit meghátráltak a befektetők az ingatlanpiacon

Az ingatlanközvetítő adatai szerint a teljes országos forgalmon belül a befektetési célú vásárlások aránya az év egészében mintegy 23 százalék volt, az év eleji közel 27 százalékról 21 százalék alá csökkent. A visszaesés főként a nyári hónapokban gyorsult, amit a tartósan magas kamatszint, az árak emelkedése és a romló hozam-kockázat arány együttesen magyaráz – ismertették.

Területileg továbbra is Budapest dominált, a fővárosi adásvételek mintegy 35 százaléka, a vidéki tranzakciók nagyjából 23 százaléka kötődött befektetési célhoz. Életkor szerint a 20-30 évesek körében alig jelent meg a befektetési motiváció, míg a 40 év felettiek vásárlásainak több mint harmada befektetési célú volt.

A befektetési céllal vásárolt ingatlanok értékesítése Budapesten 35, vidéken 26 százalék körül mozgott, és negyedévről negyedévre emelkedett.

Az Otthon Start program jól láthatóan átrendezte a befektetői mozgásteret 2025 második felétől, Budapesten csökkent a befektetési célú vásárlások aránya, vidéken inkább stagnált. A támogatott, fix kamatozású hitelek a fővárosban erősítették a saját célú keresletet, ami szűkítette a befektetők lehetőségeit. Ugyanakkor Budapesten a második félévben mintegy 5 százalékponttal nőtt a korábban befektetési céllal szerzett ingatlanok eladási aránya, vagyis sok tulajdonos kifejezetten az Otthon Start által élénkített keresletet használta ki a kiszállásra.

A Duna House várakozása szerint a befektetők mozgásterét 2026-ban az infláció mérséklődése és a támogatott hitelprogramok együttesen formálhatják. A saját célú vásárlások aránya várhatóan tovább nő, ami szűkíti az alacsonyabb árszintű, jó hozamú befektetési lehetőségeket. A döntések így megfontoltabbá válhatnak, a hangsúly pedig a stabil bérbeadhatóságon, a jó lokáción és a kiszámítható hozamokon lesz.

A közleményben Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője kifejtette: idén várhatóan nem az adásvételek mennyisége, hanem minősége lesz meghatározó, kevesebb, de célzottabb befektetői tranzakcióval számolnak.