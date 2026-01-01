Az év eleje a nyugdíjasok számára mindig plusz pénzt hoz, választási év lévén három dologra is számíthatnak 2026 elején:

januárban a 2026-ra tervezett inflációval megegyező mértékű, 3,6 százalékos nyugdíjemelés következik.

Februárban jön a 13. havi nyugdíj azoknak, akik már 2025-ben is nyugdíjasok voltak. A 13. havi nyugdíj éves szinten szétterítve megfeleltethető egy 8,3 százalékos nyugdíjemelésnek.

Szintén februárban érkezik a 14. havi nyugdíj első (heti) részlete is, ami 2 százalékos nyugdíjemelésnek is nevezhető éves szinten.

A 13. és 14. havi nyugdíj nem a hagyományos értelemben vett nyugdíjemelés, hiszen nem épül be a nyugdíjba, és nincs is rá garancia, hogy mindig lesz. A 13. és 14. havi nyugdíjjal együtt februárban tehát minden jogosult összesen két és egy negyed havi ellátást kap.

Minden nyugdíjas megkapja, ami jár neki

– ezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta a 2025. novemberi nyugdíjemelés kapcsán. Erre a januárig visszamenőleges 1,6 százalékos nyugdíjemelésre azért volt szükség, mert a 2025-ös inflációt alulbecsülte a kormány, és a januári nyugdíjemelés csak 3,2 százalékos volt, míg az infláció 4,5 százalék körüli lehet. 2026. januárban a decemberben korrigált nyugdíjakra jön rá majd a 3,6 százalékos emelés.

Fónagy János miniszterhelyettes 2025 februárjában azt is egyértelművé tette, hogy az Orbán-kormány igazságosnak tartja a nyugdíjrendszert, nem támogatja a differenciált nyugdíjemelést. Vagyis nem törekednek arra, hogy a kisnyugdíjakat egy esetleges nagyobb emeléssel felzárkóztassák.

Megnéztük, mit jelentenek a lefektetett elvek a gyakorlatban 2026 elején a nyugdíjasoknak – kiszámoltuk, mennyi jár összegszerűen az év elején pluszban attól függően, hogy kinek mennyi a nyugdíja.

1500, de akár 72 ezer forint is lehet a januári nyugdíjemelés