Lebuktatták a Temut és a Sheint, hogy gagyit árulnak

Egy új, nemzetközi vizsgálat ismét komoly biztonsági hiányosságokat tárt fel a Temu és a Shein online piactereken elérhető termékei körében – számolt be róla a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) weboldalán.

162 termékből 112 nem felelt meg

A kutatást a TVE partneszerezetei, a dán Forbrugerrådet Tænk, a belga Testaankoop, a francia UFC-Que Choisir és a német Stiftung Warentest végezte közösen. Három termékkategóriában (babajáték, USB-töltő, ékszer) összesen 162 Temu- és Shein-terméket vásároltak véletlenszerűen – kategóriánként 54 terméket, platformonként 27-et –, és akkreditált európai laboratóriumokban vizsgálták be a termékeket, a hatályos uniós biztonsági szabványok szerint.

Az eredmény az lett, hogy 112 termék nem teljesítette a biztonsági követelményeket. Vagyis a vizsgált áruk többsége nem felelt meg az európai biztonsági előírásoknak, illetve, mint írták, egy részük egyenesen életveszélyes lehet.

A gyerekjátékoknál a leggyakoribb hiba az volt, hogy apró, könnyen leváló alkatrészek kerültek elő, amelyek fulladásveszélyt jelentenek a kisgyermekek számára, de volt gond a zajszinttel, a formaldehidtartalommal is. Az is kiderült, hogy a játékok sokszor megtévesztőek: külsőre hasonlítanak a hazai boltokban kapható termékekhez, de a biztonsági szintjük messze elmarad azoktól.

Az USB-töltőknél többek között a túlmelegedés, áramütés és tűzveszély jelenthetett kockázatot – az 54 tesztelt hálózati adapterből 52 nem felelt meg az EU elektromos biztonsági előírásainak.

Az ékszereknél a vizsgált 54 fém nyaklánc közül 49 megfelelt a követelményeknek, azonban 5 esetben a mért károsanyagszint riasztóan magasnak bizonyult.

Problémás lehet az EU-n kívüli piacterekről rendelni

A Temu és a Shein nem hagyományos webáruházként, hanem közvetítő platformként működik, amelyeken többnyire EU-n kívüli eladók értékesítenek. Bár a vásárló gyakran úgy érzi, hogy egy „európai webáruházban” vásárol, a valóságban nincs garancia arra, hogy a termék megfelel az uniós jogszabályoknak. Ha probléma merül fel – például a termék veszélyesnek bizonyul –, az eladó gyakran nem elérhető vagy jogilag nem vonható felelősségre.

A mostani vizsgálat is ezt támasztja alá: a platformokon forgalmazott termékeknél rendszerszintű hiányosságok mutatkoztak a biztonság, a címkézés és a nyomon követhetőség terén. Az online piactereken elérhető olcsó termékek nem mindig biztonságosak, és a vásárlók gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy milyen kockázatot vállalnak – írták összegzésül.

