Német, francia, belga és dán fogyasztóvédelmi szervezetek végeztek próbavásárlást a Temunál és a Sheinnél, a kapott termékeket laboratóriumokban vizsgálták be, és a közzétett eredményekből kiderült, hogy 162 termékből 112 nem teljesítette a biztonsági követelményeket, egy részükről pedig olyan eredmény született, miszerint egyenesen életveszélyesek lehetnek.

Reagált a Shein

A Shein lapunknak megküldött hivatalos közleménye szerint a cég rendkívül komolyan veszi a termékbiztonságot, és elkötelezett amellett, hogy biztonságos és megbízható termékeket kínáljon vásárlóinak, hozzátéve, hogy a tesztelt termékeket mind független, harmadik félként működő eladók kínálták a vállalat piacterén.

Amint a cég értesült a vizsgálati ügynökség megállapításairól, elővigyázatosságból azonnal elindította szokásos protokollját annak érdekében, hogy ezeket a termékeket világszerte eltávolítsuk a kínálatból. A Shein állítása szerint az érintett termékek közül kettőt már korábban, az év elején eltávolítottak a saját biztonsági ellenőrzéseik eredményeként. A vállalat a saját protokolljának megfelelően saját vizsgálatot is megrendelt bizonyos termékekre, és a közlemény szerint ezek a független tesztek azt mutatták, hogy a vizsgálati ügynökségek által megjelölt termékek fele átment egy másik, nemzetközileg akkreditált laboratórium vizsgálatain.

A Shein ezért további egyeztetéseket kezdeményez a vizsgáló ügynökségekkel, hogy jobban megértse a kapott eredmények közötti eltéréseket.

A közlemény emellett hangsúlyozza, hogy a fogyasztók bizalmának megszerzése és megtartása kiemelten fontos a vállalat számára, és teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy biztonságos és jogszabályoknak megfelelő termékeket kínáljon. A Shein szerint minden beszállítójuknak meg kell felelnie a cég magatartási kódexének és biztonsági előírásainak, továbbá kötelesek betartani azoknak a piacoknak a vonatkozó törvényeit és rendeleteit is, ahol a Shein működik.

Mi szerepelt a vizsgálatban?

Az említett vizsgálatot a Tudatos Vásárlók Egyesületének (TVE) partneszerezetei, a dán Forbrugerrådet Tænk, a belga Testaankoop, a francia UFC-Que Choisir és a német Stiftung Warentest végezte. Három termékkategóriában (babajáték, USB-töltő, ékszer) összesen 162 Temu- és Shein-terméket vásároltak véletlenszerűen – kategóriánként 54 terméket, platformonként 27-et –, és akkreditált európai laboratóriumokban vizsgálták be a termékeket, a hatályos uniós biztonsági szabványok szerint.

A gyerekjátékoknál a leggyakoribb hiba az volt, hogy apró, könnyen leváló alkatrészek kerültek elő, amelyek fulladásveszélyt jelentenek a kisgyermekek számára, de volt gond a zajszinttel, a formaldehidtartalommal is. Az is kiderült, hogy a játékok sokszor megtévesztőek: külsőre hasonlítanak a hazai boltokban kapható termékekhez, de a biztonsági szintjük messze elmarad azoktól.

Az USB-töltőknél többek között a túlmelegedés, áramütés és tűzveszély jelenthetett kockázatot – az 54 tesztelt hálózati adapterből 52 nem felelt meg az EU elektromos biztonsági előírásainak.

Az ékszereknél a vizsgált 54 fém nyaklánc közül 49 megfelelt a követelményeknek, azonban 5 esetben a mért károsanyagszint riasztóan magasnak bizonyult.

Hogy működik a Temu és a Shein?

A Temu és a Shein nem hagyományos webáruházként, hanem közvetítő platformként működik, amelyeken többnyire az Európai Unión kívüli eladók értékesítenek. Bár a vásárló gyakran úgy érzi, hogy egy „európai webáruházban” vásárol, a valóságban nincs garancia arra, hogy a termék megfelel az uniós jogszabályoknak.

Ha probléma merül fel – például a termék veszélyesnek bizonyul –, az eladó gyakran nem elérhető vagy jogilag nem vonható felelősségre.

A mostani vizsgálat ezt támasztja alá: a platformokon forgalmazott termékeknél rendszerszintű hiányosságok mutatkoztak a biztonság, a címkézés és a nyomon követhetőség terén. Az online piactereken elérhető olcsó termékek nem mindig biztonságosak, és a vásárlók gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy milyen kockázatot vállalnak – olvasható a vizsgáló szervezetek összegzésében.