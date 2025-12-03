Közösségi bankolás értékek mentén: megtaláltuk a magyar bankot, amely másként cselekszik, mint a többiek

Idén novemberben lett 30 éves a MagNet, amely a kiegyensúlyozott bővülésnek köszönhetően széles körben ismertté vált, és banki márkájával egyre több ember találkozik. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy a bank üzleti filozófiájában, működési modelljébe nagyban eltér a többi magyarországi pénzintézettől. Hogyan összegezné ezt a különbözőséget?

A MagNet Bank 2008 óta közösségi bankként definiálja magát, 2011-ben csatlakoztunk az értékalapú bankok nemzetközi szervezetéhez, a Global Alliance for Banking on Values (GABV)-hoz. Tipikusan minden nyugat-európai országban van legalább egy olyan hozzánk hasonló bank, amely képviselteti magát ebben a szövetségben, ám a magyarországi bankok közül csak mi vagyunk tagok.

A közösségi banki modell keretében fontosnak tartjuk az egészséges növekedést, ám az értékeinkhez még inkább ragaszkodunk. Szívügyünk, hogy az adományozás kultúrája elterjedjen Magyarországon, így működésünkre egyfajta kulturális misszióként tekintünk. A MagnetBank nem azt célozza meg, hogy az ügyfelek azért jöjjenek hozzánk, mert mi vagyunk a legolcsóbbak. Ezzel szemben kifejezetten a tudatos vásárlók bankja vagyunk, azé az ügyfélköré, amelynek nem mindegy, hogy a számláján lévő összeggel mi történik, s amely tudja, hogy pénzével szavaz.

Az ilyen típusú ügyfeleknek fontos, hogy az a bank, amely profitál rajtuk, a pénzüket társadalmi és környezeti szempontból jó célokra fordítsa, valamint adományozásra, a civilszféra megsegítésére is szánja.

Hiteloldalról pedig nagyon sok apró, de jellemzően szintén magas társadalmi hasznosságú ágazat finanszírozására specializálódtunk, olyan szegmensekre, amelyet más bankok nem, vagy csak ritka esetben hiteleznek meg.

Ez az üzleti hozzáállás nem korlátozza a növekedést?

A MagNet Banknak 350 milliárd forintos mérlegfőösszeg mellett 1 százalékos piaci részesedése van a magyar pénzügyi piacon, ám méretéhez képest jóval nagyobb volumenben vesz részt adományozási programokban, mint egyéb bankok, vagy akár multinacionális cégek. Valóban vannak korlátaink, ám a MagNetnek nem célja, s valószínűleg nem is lenne lehetősége arra, hogy univerzális nagybankká alakuljon, és akár 10-20 százalékos piacrészt hasítson ki a banki palettából. Ellenben felelősséget érzünk amiatt, hogy immár minden századik magyar ügyfél nálunk bankol, így korántsem mindegy, hogy a nálunk folyószámlán, vagy betéten lévő pénzt, milyen hitelekbe lesz kihelyezve.

Nagyon elővigyázatosak vagyunk, például a hitelezett vállalkozásokat nézve. Pontozási rendszerünk szigorúbb, mint a manapság elterjedt Környezeti, Társadalmi és Irányítási (ESG) keretrendszer, amely meglehetősen szubjektívan alkalmazható.

A MagnetBank KO (kiesési) kritériumokat alkalmaz, ami azt jelenti, hogy sem egészségre káros termékeket gyártó, sem életet veszélyeztető iparágakat nem finanszírozunk.

Ezáltal számos ágazatot – például a dohányipart, a hadiipart, és a szerencsejáték-iparágat – teljesen kizárjuk a hitelezett körből. Ugyanakkor büszkék vagyunk arra, hogy nagyon sok ügyfelünk visz véghez zöldberuházást. Több tízmilliárd forintra tehető az a betétállomány, amelyet a civilszervezetek tartanak nálunk, ez arányaiban sokkal nagyobb, mint az országos bankpiaci részesedésünk.

A 10-50 millió forintos mikrohitelek piacán lényegében egyedül mi vagyunk aktívak Magyarországon, míg az alapítványi iskolák finanszírozásában 80-90 százalékos a piaci részesedésünk. Ezek nagyon kicsi és speciális szegmensek, ahol a bővülésnek van egy üvegplafonja.

Azonban választékban, szolgáltatási színvonalban ugyanazt kínáljuk, mint bármelyik magyarországi bank, és árazásban sem térünk el az ágazatban megszokottól. Nem rendszeresen, de bizonyos pillanatokba mi is tartunk akciókat – legutóbb például október 31-én, a Takarékossági Világnap alkalmából kijöttünk egy piacvezető betéti kamattal. Ám a fő cél nem az, hogy vonzó betéti ajánlatokkal szerezzünk új ügyfeleket, mert amit ők hoznak be, lényegében „forró pénz”, ami a következő legjobb ajánlatra tovább fog vándorolni.

A bővülés akvizíciók keretében is zajlik: a Banco Popolare és a Sopron Bank után idén a Polgári Bankot is megvásárolta a MagNet Bank.

Ezek az akvizíciók számunkra szerencsések és profilba illeszkedők, voltak. Erősítettük a lokális beágyazottságunkat, így Budapesten, Kelet-Magyarországon és Nyugat-Magyarországon is jelen vagyunk fiókhálózatunkkal. Ne felejtsük el azonban, hogy a felvásárlások esetében kisbankokról van szó, ám több ekkora méretű pénzintézet, ami eladósorba kerülne, már nincs több a piacon. Az akvizíciók nyomán azonban nagyon érdekes dolgot tapasztaltunk. Beérkezett hozzánk számos, lényegében a hagyományos bankoláshoz szokott ügyfél, mi pedig bemutattuk nekik a különböző programjainkat, például a Segítő Bankkártya Programot, és a Közösségi Adományozási Programot. Hamarosan azt tapasztaltuk, hogy az ügyfelek igenis érzékenyek rájuk, a 70-80 százaléka igénybe veszi ezeket. Ez visszaigazolás volt számunkra, hogy jó ügyet képviselünk, és az emberek jelentős részében megvan a nyitottság arra, hogy tudatos vásárlókká „avanzsáljuk” őket.

Legfontosabbnak azonban az organikus bővülést tartjuk, és a belső felmérések alapján úgy látjuk, hogy azok az ügyfelek, akik minket választanak valóban tudatos módon teszik ez, s nem azért mert mi vagyunk a legolcsóbb, vagy éppen a lakóhelyükhöz legközelebbi bank.

Tapasztalatunk szerint az ügyfelek 70-80 százaléka a közösségi banki értékek miatt szerződik hozzánk.

Mit érdemes tudni a MagNet „zászlóshajó” programjairól? Miért lehetnek fontosak az ügyfelek számára?

A Közösségi Adományozási Programnál a profitunk terhére évente körülbelül 100-110 millió forint körüli összeget ajánlunk fel adományként, körülbelül 30-40 civilszervezet és alapítvány részére. A felajánlások összege az ügyfelek által megtermelt nyereséggel arányos, tehát egy nagybetétes, vagy nagyhitelt felvevő ügyfél nagyobb adomány elosztásáról dönthet, mint egy kisebb betétes, vagy hiteles.

Mi kiszámoljuk, hogy az adott ügyfél milyen mértékben járult hozzá a bank nyereségtermelő képességéhez, s ennek arányában rendelkezhet a felajánlott összegről.

A nagyvállalatok körében az adományozás tipikusan úgy történik, hogy a felsővezetők a saját személyes preferenciáik alapján döntenek arról, hogy az adott cég mit szponzoráljon a társadalmi felelősségvállalás keretében. Azt szoktam emlegetni, hogy én gyerekkoromban cselgáncsoztam, s ha a MagnetBanknál is azt tenné, amit a többi cég, akkor a Magyar Judo Szövetség már egy csomó pénzt kapott volna felajánlásként. A valóság azonban az, hogy ez a szervezet ez idáig nulla forintot kapott tőlünk, mivel én erről a döntési jogomról lemondtam. Ezzel szemben nálunk az ügyfeleink szavaznak arról, hogy a programunk keretében a MagNet kiket támogasson. Ez egy demokratikus adományozási mód. A célunk pedig az volt, hogy jó társadalmi ügyeket szolgáló szervezetek közül minél szélesebb kör képviselje magát a gyógyításon és a környezetvédelmen keresztül a kultúráig és a sportig.

A másik fontos programunk a Segítő Bankkártya Program, amelynek keretében a bank lemond arról a nyereségről, amely kereskedői jutalék jogcímen folyna be hozzá. Ezt a jutalékot mi azoktól a kereskedőtől kapjuk, akik elfogadták a MagNetBank bankkártyáját, vagy mobilfizetési app-ját. Minden egyes alkalommal, amikor egy ügyfelünk vásárol és „lecsippantja” a kártyáját, néhány ezreléknyi –jellemzően 10-20 forintnyi – jutalék felajánlásra kerül. Ez esetben is az ügyfelek dönthetnek arról, hogy a listánkon lévő mintegy 400 civilszervezet közül melyek kapjanak adományt a jutalékból, s akár hetente is, megnézhetik, mennyi felajánlható pénzük gyűlt össze. Természetesen a listán lévő szervezetek is szigorú előszűrésen mennek keresztül: célunk, hogy olyan szereplőket válogassunk ki, akik a maguk módján nagyon jó ügyért dolgoznak. Éves szinten 70 millió forint körüli összeg kerül felajánlásra a Segítő Bankkártya Program égisze alatt, ami a MagNet üzemméretében igen jelentős összeg.

Milyen támogatási programja van még a MagNet Banknak?

Sok egyéb módon igyekszünk felkarolni a civilszervezeteket, például az Andrássy úti székházunkban működtetjük a MagNet Közösségi Házat, ahol nagyon sok esetben ingyenesen biztosítunk termeket a számukra rendezvényi célra. Nemrégiben – egyebek közt – egy olyan szervezet kapott itt helyet, amely beteg gyerekek festményeiből tartott árverést. Emellett különféle tanfolyamok megszervezésével is segítjük a civileket.

Hogyan jellemezné a MagNet Bank hitelezési gyakorlatát?

Mint már említettem, nálunk nagyon fontos és stratégiai kérdés, hogy a betétesek pénzéből milyen fejlesztések jönnek létre. Az egyik kedvenc hasonlatom erre vonatkozóan, hogy a bankrendszer olyan szerepet játszik, mint a szív az emberi testben, a pénzforgalom pedig olyat, mint a véráramlás. A szív azért dolgozik, hogy a legutolsó lábujjba is eljuttassa a vért, a bankrendszer pedig azért felelős, hogy a legtávolabbi kistelepülés mezőgazdasági vállalkozóihoz is eljuttassa a pénzt. Ezt szolgálják a mikrohitelek.

A MagnetBank sokféle terméket, például klasszikus lakossági jelzáloghiteleket is kínál, de érdemes kiemelni, hogy nagyon erősek vagyunk a mikrohiteles vállalkozók finanszírozásában. Ez egy olyan speciális ügyfélcsoport, amelynek az igényeit a nagybankok nem tudják kielégíteni, vagyis a hasonlatommal élve nem tudják eljuttatni hozzájuk a vért. Mindössze néhány milliárdnyi piacrészről beszélünk, amely egy vezető bank számára túl kicsi szegmens, és a szabványosított hiteltermékeit ez az ügyfélkör nem tudja igénybe venni. Ezzel szemben mi teljesen specializált hiteltermékeket fejlesztettünk ki erre a körre, a kondíciókat az egyes mikro-, és kisvállalkozók igényeire szabtuk. Hiteloldalról emellett nagyon sok apró ágazatra szakosodtunk.

Ennek kapcsán fontos szakmai üzenetünk, hogy igenis nagy szükség van a kisbankokra.

Milyen ágazatokban dolgozik a MagNet speciális ügyfélköre?

Történetileg úgy alakult, hogy a MagNet közel 100 magyar filmet finanszírozott az elmúlt években – jellemzően kicsi, vagy közepes produkciókat. Alacsony egyszámjegyű milliárdos szegmensről van szó, amelyek szintén nem férnek bele a standardizált hiteltermékek „dobozába”. Mi viszont kifejezetten a filmeseknek dolgoztunk ki hiteleket, kitanulva az üzletág csínját-bínját. Ennek köszönhetően immár a magyar gyártású filmek 70-80 százalékát a MagNet finanszírozza.

Lényeges, hogy soha egyetlen forint hitelezési veszteségünk nem származott ebből az iparágról. Ugyanez igaz a Waldorf-iskolákra, melyek esetén szintén kiismertük a specifikus ügyféligényeket. A szívügyünk ez a szegmens, de nagyon eltérő banki gondolkodásmódot igényel, mint amilyen a nagy szereplőknél bevett. Például a hitelfedezet esetében mi nem az ingatlanok értékét vizsgáljuk, inkább azt, hogy a szülői közösség milyen mértékben elkötelezett, akár egy tandíj-emelés esetén is, amennyiben az állami támogatási rendszer vagy az iskola anyagi helyzete rosszabbra fordulna.

A bank alapítói már a kezdetekkor elhatározták, hogy politikamentesen fognak működni. Miként lehet manapság tartani ezt a vállalást?

A MagNet Banknak nincsenek olyan ambíciói, hogy országos csúcsbankká váljon. Csak visszafogott növekedési terveink vannak, egy százalék körüli piaci részesedés mellett viszont úgy tapasztaljuk, hogy könnyedén és jól tudunk politikamentesek maradni ebben az országban.

Nagyon tudatosan tartózkodunk bármiféle politikai részvételtől, vagy állásfoglalástól.

Végül egy személyes szál: úgy tudjuk, hogy a MagNet Bankon kívül is kötődik a közösségi jellegű gazdálkodáshoz.

Valóban így van. Hobbiszinten részt veszek Magyarország legnagyobb permakultúrás tájregenerációs projektjében a Somogy vármegyei Lengyeltótin. Egy pici mintagazdálkodásról van szó, amely a nagyüzemi mezőgazdasághoz képest igyekszik alternatívát mutatni abban, hogy miként lehet fenntarthatóbb módon foglalkozni a zöldség- és gyümölcstermesztéssel.

Néhány éve vásároltuk meg a gazdaságot, amelynek az elhelyezkedése nem teljesen sík, hanem enyhén ferde. Ezért a korábbi műtrágyás megművelés mellett esőzéseknél a teljes termőtalaj belefolyt egy patakba, majd azon keresztül a környékbeli tavakba, ahol komoly algásodást okozott.

Amit most csinálunk, az egyfajta talajregeneráció: nagyméretű vízelvezető árkokat építettünk a földterület szélén, hogy ezzel növeljük a vízmegtartó-képességet. Jelenleg a legfontosabb cél, hogy ezek az árkok a 30 hektáros földre lehulló vizet az utolsó cseppig „megfogják”, hogy az mind a területen hasznosuljon.

Ez típusú vízgazdálkodás Magyarországon még gyerekcipőben jár, ám a klímaváltozás, az aszályos helyzet néhány éven belül mindenhol rákényszerítheti a gazdálkodókat arra, hogy ebbe az irányba lépjenek.