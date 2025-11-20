drenikekdhipapapíripar
Gazdaság

Óriásit bukott a magyar állam azon a gyáron, amit előbb eladtak, majd háromszor megtámogatták milliárdokkal

Mészáros János / MTI
Papírgyártó gépsor a Drenik Hungary Kft. szolnoki üzemében 2019. május 9-én.
admin K. Kiss Gergely
2025. 11. 20. 05:54
Korábban a Magyar Fejlesztési Bank hiteléből építették fel azt a szolnoki papírgyárat, amely később a szerb tulajdonú Drenik Hungária Kft. kezébe került. Az állami bank – valószínűleg hűtlen kezelés következtében – közel 10 milliárdot bukhatott az ügyleten. A Drenik mostanában egy jelentős kormánytámogatás miatt került a fókuszba. A 24.hu megvizsgálta a céget, így kiderült, hogy 2019 óta több alkalommal ítéltek meg a fejlesztéseikhez milliárdos nagyságrendű állami hozzájárulást. Igaz, volt olyan támogatott beruházásuk, amit nem tudtak maradéktalanul megvalósítani, így a cég végül kevesebb pénzhez jutott, mint tervezte.

Szövevényes és éveken át tartó botránysorozat árnyékolja be a szerb gyökerű Drenik Hungary Kft. tulajdonában lévő szolnoki papírgyár létrehozását és üzemelésének korai szakaszát. A gyár korábbi tulajdonosa, a Higi Papírsoft Zrt. körül a 2010-es években számos polgári, illetve büntetőper indult. Az ügyletek legnagyobb károsultja az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) volt, ezen kívül – a beszámolók szerint – számos beszállító is veszített az ügyön, nem utolsósorban közel száz dolgozó futhatott a pénze után.

Egy 2006-ban, az MSZP–SZDSZ koalíció kormányzása idején kötött szerződés alapján az MFB összesen 12,37 milliárd forint hitelt nyújtott a Higi Papírsoft Zrt.-nek a Szolnokra tervezett papírgyáruk felépítéséhez, illetve az üzem működtetéséhez. A Higi fő tulajdonosa, a Tóth Miklós egykori vezérigazgató által képviselt offshore cég, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett Challenger Consulting Services Ltd. volt – írta meg 2015-ben a HVG.

Róka László / MTVA / MTI A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. épületének bejárata a főváros V. kerületében, a Nádor utcában.

A gyárat kezdetben az országos szükséglet negyedére, 30 ezer tonna papír előállítására méretezték, és a számítások szerint nyereségesen működhetett volna. Ám a termelést 2009-ben megkezdő Higi bevétele még a csúcsot jelentő 2010-es évben is csupán 2,48 milliárd forintot ért el, miközben 869 millió volt a vesztesége.

Eközben az állami hitel törlesztése elmaradt.

A kölcsönszerződést és az egyéb szerződéseket az MFB Zrt. már a kormányváltás után, 2011 áprilisában azonnali hatállyal felmondta, ezzel egyidejűleg a kölcsön vissza nem fizetett részét lejárttá minősítette.

A Higi történetét bűncselekmények sora foglalja keretbe, legalábbis a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) 2013-ban hűtlen kezelés és tartozás fedezetének elvonása gyanújával tett feljelentést az ügyben. Úgy becsülték, hogy 2010 előtt a papírgyár építésére és működtetésére adott hitelekből az államnak 9,7 milliárd forint vagyoni hátránya keletkezhetett.

A hűtlen kezelés azzal valósult meg, hogy a kölcsön nyújtásakor az MFB nem járt el körültekintően, mivel megfelelő fedezet nélkül hitelezett.

Az ügylet részleteiről az MFB banktitokra hivatkozva nem adott tájékoztatást lapunknak, és a nyomozást indító Központi Nyomozó Főügyészség is elzárkózott a részletek közlésétől.

Arról nincs nyilvános információ, hogy pontosan mekkora az az összeg, amennyit az MFB a Higi-követelésből ténylegesen visszaszerzett. Annyi biztos, hogy a Higi még 2018 harmadik negyedévében is NAV legnagyobb adósokat számon tartó listáján szerepelt. A vele szemben nyilvántartott összes követelés 16,2 milliárd forintot tett ki.

Megérkezik a szerencsés szerbiai vevő

