MNB: 25 éve nem látott drágulás lehet idén a lakásárakban

A 29 százalékot is elérheti az éves lakásár-növekedés hazánkban a Magyar Nemzeti Bank idei második féléves Lakáspiaci jelenése szerint – adta hírül a portfolio.hu. A drágulás hátterében az elemzők szerint az Otthon Start Program, a reálbérek emelkedése, a GDP-arányos nettó pénzügyi vagyon növekedése és az állampapír-kifizetések állnak.

Budapesten ennél valamivel alacsonyabb, 27,9 százalékos lehet a lakásár-dinamika az év végére – itt pont az Otthon Start Program feltételei korlátozták az árak emelkedését. A kihelyezett lakáshitelek volumene is nőtt: az idei első félévében éves alapon 26 százalékos bővülés figyelhető meg.

Mindeközben az új lakásépítések szintje továbbra is Magyarországon a legalacsonyabb a teljes Európai Unióban. Ez az MNB előrejelzése szerint a következő egy évben is alacsony marad még, hiszen „hosszabb idő, akár két-három év is eltelhet az Otthon Start program által motivált új átadásokig”. Az új építkezések erőteljesebb hatása legkorábban 2027-től várható. A fővárosban átadott új lakások átlagos négyzetméterára 1,77 millió forintra nőtt a harmadik negyedév végére, ugyanakkor a teljes kínálatuk 17 százaléka felelt meg az Otthon Start feltételeinek.