Megjelent a kormánydöntés 860 milliárdról 2026-ra

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány döntése, amely a veszélyhelyzetre hivatkozva felülírja a 2026. évi központi költségvetésről, illetve az Extraprofit adóról szóló törvényt. Az Orbán Viktor által jegyzett rendelet szerint erre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban új gazdaságpolitikai lépésekről döntöttek.

Felsorolják mire kell a pénz.

A 14. havi nyugdíj 1. heti részlete.

Béremelés a szociális és a kulturális szférában, az önkormányzati tisztviselőknél, a kormányhivatalokban.

Többletforrás a hivatásrendi otthonteremtési támogatásra, megvalósul a rendvédelmi albérleti támogatás.

Csökken a Széchenyi Kártya Program kamata, ezért plusz kamattámogatást kell fizetni a költségvetésből.

Emelik a nevelőszülők járandóságát.

A kormány szerint a banki profitok megduplázódtak, ezért emelik a pénzintézeteket terhelő extraprofit adót, amiből a kisvállalatok adócsökkentését fogják fedezni. A rendelet szerint a káborúellenesként meghatázozott 2026-os költségvetési törvény központi alrendszer tartalék-előirányzat

terhére összesen legfeljebb 860 milliárd forintig csoportosíthat át a Kormány.

A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által már korábban bejelentett extraprofit adó – a törvénytől eltérően – úgy módosul, hogy a 2026-ban kezdődő adóévben a különadó mértéke az adóalap 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 10 százalék, az e feletti összegre 30 százalék. A kormány a banki extraprofitadó emelésétől plusz 185 milliárd forintot remél. A kormány döntött az árrésstop kiterjesztéséről is.