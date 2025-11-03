Az Otthon Start elindulása után csalódást keltően kevés az új lakáshitel

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szeptemberi jelzáloghitel-piaci adatai az amúgy is pezsgő hitelpiac további élénkülésével kapcsolatos elvárásokhoz képest kissé csalódást okoztak, miután

a hónap elején elindult Otthon Start program ellenére sem a kihelyezett hitelösszeg, sem a szerződések száma nem lett kiemelkedő

– írja a Bank360.

Az MNB hétfőn megjelent számai szerint a szeptemberben kihelyezett 112,64 milliárd forint 6,6 százalékos bővülés az augusztusi 105,69 milliárd forinthoz képest, de 20,6 százalékos visszaesést jelent a júliusi 141,94 milliárdhoz képest. A júliusban kihelyezett hitelösszeg csak a harmadik legmagasabb havi adat volt eddig 2025-ben.

Idén május volt a legaktívabb hónap a piacon, akkor az új lakáshitelek szerződéses összege 148,66 milliárd forint volt.

Ehhez képest a szeptemberi adat 24,2 százalékos csökkenést jelent.

Igaz, ezt szezonális hatás is okozhatja, ugyanis az őszi-téli időszaknál a tavaszi-nyári hónapok gyakran erősebbek a hitelpiacon.

2024 szeptemberében 113,96 milliárd forint volt az új lakáscélú hitelek szerződéses összege. A most szeptemberi eredmény ennél 1,2 százalékkal gyengébb.

Az MNB szeptemberi adatai szerint a hónapban 5 677 darab új lakáshitel-szerződést kötöttek, ez mindössze 0,2 százalékkal haladta meg az augusztusi 5 663 darabot, és 4,5 százalékkal elmaradt a tavaly szeptemberi 5 943 darabtól. Idén ebből a szempontból is május volt a legerősebb hónap, ekkor 7 598 lakáshitel-szerződés született, ami 33,8 százalékkal több, mint az Otthon Start Program indulásának hónapjában.

A portál szerint a lakáshitel-szerződések meglepően alacsony összegének és számának egy lehetséges magyarázata az, hogy a beadott Otthon Start-igénylések egy része még ügyintézés alatt áll, a bankok még nem bírálták el azokat.