A magyarok öt százaléka érzi úgy, hogy az árrésstop bevezetés óta érdemben kevesebbet fizet a kasszánál

A magyarok 60 százaléka szerint az immár sokadszor meghosszabbított árrésstop valójában választási eszköz, és nem jelent hosszú távú megoldást az élelmiszer-infláció letörésére – derül ki a Publicus Intézet Népszava számára készített kutatásából.

Az ellenzéki válaszadók 83 százalék gondolja úgy, hogy az árrésstop csupán választási eszköz, a Fidesz–KDNP szavazóinak is több mint harmada (34 százalék) osztja ezt a véleményt. A bizonytalanok körében pedig 57 százalék vélekedik így – vagyis még ebben a csoportban is többségben vannak a kétkedők. A válaszadók mindössze 5 százaléka érezte úgy, hogy a bevezetés óta érdemben kevesebbet fizet a kasszánál. ez az arány a Fidesz–KDNP szimpatizánsok körében a legmagasabb, de ott is csak 11 százalék.

Arra a felvetésre, hogy mennyivel drágultak az élelmiszerek az elmúlt évben, a fideszes válaszadók is összességében tetemes, 21 százalékos szintet jeleztek. Mindez pedig alig marad el a kutatás teljes lakosság esetében mért 24 százalékos áremelkedés-érzettől.

A Népszava cikkéből kiderül az is, hogy bármennyire is igyekezett letolni a drágulás miatti felelősséget magáról az Orbán-kormány, ez nem sikerült. Szinte minden második válaszadó (52 százalék) szerint ugyanis ennek egyértelműen a kabinet gazdaságpolitikája az oka.