Egyik olvasónk munkáshitelt szeretett volna felvenni, ezért – mivel a kiírás alapján úgy érezte, mindenben megfelel a feltételeknek – benyújtotta az igényét a számlavezető bankjánál. Szeretett volna jogosítványt szerezni, egy olcsóbb használt autót venni, valamint összeköltözni a párjával egy albérletbe – mindezekhez jól jött volna egy kis anyagi segítség. Komoly reményeket fűzött a hitelhez.

Amikor beadta a kérelmét, és a bankban átnézték a papírjait, úgy érezte, minden rendben van, ám, amikor később érdeklődött, közölték vele, hogy elutasították. Elmondása szerint erről hivatalos magyarázatot nem kapott. Később megpróbálta még egyszer ugyanannál a banknál, de ugyanaz lett a végeredmény. Rákérdezett az okra, és elmondása alapján azt a választ kapta, hogy valószínűleg azért nem kaphatott hitelt, mert egy munkaerő-kölcsönzőn keresztül foglalkoztatják (egyébként évek óta ugyanaz a cég kölcsönzi őt ki folyamatos munkát biztosítva neki). Végigolvasta a hitelfeltételeket, de nem talált ilyen kizáró okot.

Ezután megpróbálkozott egy másik bankban is, ám a kérelmét itt is elutasították. Állítása szerint az ügyintéző nem tudta megmondani neki a pontos okot, de azt valószínűsítette, hogy talán amiatt, mert egy munkaerő-kölcsönzőn keresztül dolgozik, mivel amúgy minden kritériumnak megfelelt. Hogy valóban így volt-e, azt nem sikerült megtudnia. A hitelfeltételek felsorolásánál ennél a banknál sem talált olyan kitételt, miszerint kizáró ok lenne, ha kölcsönzött dolgozó az igénylő.

Munkáshitel dióhéjban Az államilag támogatott munkáshitel idén januártól érhető el azoknak, akik 17 és 26 év közöttiek, nem jogosultak diákhitelre, illetve nincs felsősokú képesítésük. Vagyis a munkáshitel azoknak szól, akik fiatalon munkába álltak. Elvárás a minimum 3 havi tb-jogviszony, a legalább heti 20 órás munkavégzés alkalmazottként vagy vállalkozóként, és elvárt jövedelem is van, de hogy mennyi, az bankonként eltérő lehet (180–220 ezer forint körüli nettó). A munkáshitel maximális összege 4 millió forint, a futamideje legfeljebb 10 év lehet, és kamatmentes akkor lehet, ha a fiatal legalább öt évig Magyarországon marad, és ez idő alatt a munkaviszonya is fennáll. Bár a hitel csak januárban indult el, az MNB adatai szerint június végéig már közel 800 millió forintnyi állomány volt legalább egy hónapos késésben, azaz mintegy 200 munkáshiteles nem tudott időben törleszteni.

Olvasónk példájából adódik a kérdés: kölcsönzött dolgozók kaphatnak-e egyáltalán munkáshitelt. Mindez jelenleg mintegy 120 ezer munkavállalót érinthet, jelenleg ennyien dolgoznak kölcsönzött munkaerőként. Megkérdeztük a nagyobb bankokat, a gyakorlati tapasztalatokról pedig egy hitelszakértőnél érdeklődtünk.

Mit mondanak a bankok?