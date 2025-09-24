A forint jó napja van: remek formában kezdett a magyar fizetőeszköz

Erőt mutatott a forint ma reggel, délelőtt, a bankközi piacokon egy euró többször is benézett 390 forint alá, e körül az érték körül táncol az árfolyam. A dollár-forint pedig 330,3 és 331,4 között emelkedett.

A Portfolio.hu kommentárja szerint az MNB a tegnapi kamatdöntést követően kifejezetten szigorú üzeneteket fogalmazott meg ismét, de a piaci reakciók alapján ezt már beárazták a befektetők. A portál szerint a 390-es szint kulcsfontosságú lehet (a forint-euró rfolyamnál) és a következő időszak fő kérdése az lehet, sikerül-e ezt stabilan letörni.