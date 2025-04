„Idén sem lesz olcsó barack” – súlyos károkat okozott az áprilisi fagy

Elsősorban a Duna vonalában lévő gyümölcsösökben, Bács-Kiskunban, Tolna megyében és az Alföldön okozott jelentős károkat az elmúlt napok fagyos időjárása – mondta a Magyar Hang érdeklődésre Raskó György agrárközgazdász, aki szerint a kajszibarackosokban a legnagyobbak a károk, úgy fogalmazott: idén sem lesz olcsó barack. A Délmagyarnak nyilatkozva a Duna-Tisza-közén őszibarackot termesztő Bálint László arról beszélt, hogy a kedd hajnali -6 és -8 fok közötti hideg a virágzás ilyen késői időszakában súlyos károkat okozhatott.

Éppen most fogom a körtéket: tízből négy maradt életben. Az almában is van 60-80 százalékos kár

– ezt már a G7-nek nyilatkozta a Hatvan környékén gazdálkodó Simon Attila.

Raskó György szerint a tavaszi fagyok elleni védekezés csak egy szintig lehet hatékony. A mínusz 1,5-2 fokos fagyok kivédhetők például füstgyertyával, szalmabála égetésével, permetezéssel. Mínusz 3-4 foknál már ezek alkalmazása esetén is vannak károk. Ha ennél is hidegebb van, lehetetlen elkerülni a kárt, amely pusztító is lehet. A Hungaromet napi jelentései alapján a hétvégi lehűlés után -7 és -8 fokos hőmérsékletek is előfordultak az országban.